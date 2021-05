Geblindeerd

Na lange tijd ben ik weer naar mijn geliefde Brazilië afgereisd. Ik ben altijd gefascineerd door de lichtheid waarmee men er het leven lijkt te nemen.

In de taxi vanaf het vliegveld komt het gesprek met de chauffeur gelijk op gang. „Mooi die geblindeerde ramen”, begin ik, „bij ons in Nederland mag dat helaas niet.”

„O ja”, zegt de chauffeur, „hier ook niet.”

