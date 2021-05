Werkgeversorganisaties willen investeringen van nieuw kabinet Het nieuwe kabinet moet vooral gaan investeren en niet bezuinigen. Die boodschap hebben de voorzitters van werkgeversorganisatie VNO-NCW en vakbond FNV vrijdagochtend meegegeven aan informateur Mariëtte Hamer. Ingrid Thijssen van VNO-NCW zei achteraf tegen de pers dat het „ongelooflijk belangrijk” is dat er wordt geïnvesteerd om uit de coronacrisis te komen. „Investeringen betekenen banen.” Een belangrijke les die getrokken kan worden uit de financiële crisis aan het begin van deze eeuw is volgens haar dat het verzwaren van lasten en bezuinigen het economisch herstel juist tegenwerkt. Ondernemers en bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis moeten wat Thijssen betreft steun blijven krijgen. VNO-NCW pleit ervoor dat ondernemers tien jaar de tijd krijgen om hun schulden bij de overheid af te lossen, zodat ze „tijd hebben voor hun herstel”. Ook Tuur Elzinga van FNV heeft het belang van investeren benadrukt bij Hamer. „Het belangrijkste is dat we op korte termijn sterker en eerlijker uit de crisis komen. En ook sociaal. Dat betekent dat we niet moeten bezuinigen”, zei hij na afloop tegen journalisten. Het herstel moet vooral terecht komen bij de mensen, zei hij. „Het is van cruciaal belang voor ons dat er geïnvesteerd wordt in echte banen. Met een leefbaar loon.” Elzinga vindt net als Thijssen dat het kabinet door moet gaan met het steunen van de economie, in de vorm van steunpakketten.

Ingrid Thijssen van VNO-NCW na afloop van haar gesprek met Mariëtte Hamer. Foto Bart Maat/ANP

‘CDA-prominenten willen geen vijfpartijencoalitie met PvdA en GroenLinks’ Meerdere prominente partijleden van het CDA zien een coalitie met VVD, D66, PvdA en GroenLinks niet zitten. Dat zeggen onder anderen oud-staatssecretaris van Defensie Jack en Vries en voormalig fractievoorzitter Elco Brinkman vrijdag tegen De Telegraaf. D66-leider Sigrid Kaag zei dinsdag dat zij voor de zomer een nieuw kabinet wil, „bijvoorbeeld” met deze vijf partijen. In een coalitie met twee linkse partijen moet het CDA „veel inleveren”, stelt Brinkman tegenover De Telegraaf. Hij vindt Kaags suggestie van een samenwerking met GroenLinks en PvdA bovendien niet passend, omdat deze partijen een nederlaag leden tijdens de Tweede Kamerverkiezingen afgelopen maart. De Vries vindt dat „als GroenLinks en PvdA zo graag aan elkaar vast willen blijven houden, ze maar moeten fuseren”. De twee linkse partijen hebben eerder gezegd niet zonder elkaar te willen regeren. Voormalig minister van Defensie Hans Hillen vindt vijf partijen te veel – het liefst wil hij dat zijn partij samenwerkt met VVD, D66 en PvdA: „Twee keer links, twee keer rechts.” Een anonieme „prominente CDA’er” noemt „de optie van Kaag” „met afstand de slechtste”. De Telegraaf vroeg ook CDA-fractieleider Wopke Hoekstra om zijn mening over de mogelijke coalitie, hij wilde er niet op ingaan. „Of hij überhaupt wel in een regering wil, of de oppositie verkiest, is een knoop die officieel nog niet is doorgehakt,” schrijft de krant. De afgelopen tijd heeft informateur Mariëtte Hamer met de fractievoorzitters van alle politieke partijen gesproken over welke partijen zouden moeten proberen een regering te vormen. Op 6 juni komt Hamer met een verslag van deze zogenoemde verkenning, waarin ook staat welke partijen ze aanraadt aan een formatie te beginnen.