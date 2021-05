FC Utrecht verliest rechtszaak tegen KNVB, wedstrijd gaat zondag door

FC Utrecht heeft een kort geding tegen voetbalbond KNVB verloren over verplaatsing van de finale van de play-offs tegen Feyenoord. Dat betekent dat de wedstrijd zondag plaatsvindt en niet zaterdag, zo heeft de rechter vrijdagavond bekendgemaakt.

Anders had Rotterdam de wedstrijd op zaterdag moeten faciliteren, wat schuurde vanwege het Eurovisie Songfestival. Als de wedstrijd ook niet op neutraal terrein kon plaatsvinden, zou FC Utrecht dan automatisch de play-offs winnen.

De KNVB heeft volgens de rechter echter voldoende gedaan om een alternatief te vinden, maar het bleek niet mogelijk om zaterdag op een andere, neutrale plek de wedstrijd te spelen. Daarnaast speelt mee dat het duel als een risicowedstrijd wordt gezien. De politie is overbelast door de coronamaatregelen, zei de rechter.

Verplaatsing vanwege Songfestival

FC Utrecht stapte naar de rechter vanwege de beslissing van de KNVB om de finalewedstrijd van de play-offs van zaterdag naar zondag te verplaatsen. De club vond dat de verplaatsing in strijd is met de reglementen van de voetbalbond.

Het duel werd verplaatst omdat Feyenoord van burgemeester Ahmed Aboutaleb op zaterdag niet in De Kuip mag spelen, vanwege de finale van het Eurovisie Songfestival in Ahoy. Omdat bij beide evenementen publiek aanwezig mag zijn, zou de veiligheid in het gedrang komen. Ook zou er niet voldoende politie beschikbaar zijn voor beide evenementen.

De wedstrijd vindt zondag om 12.15 uur plaats. Inzet is een plaats in de tweede voorronde van de nieuwe UEFA Europe Conference League, het derde Europese toernooi naast de Champions League en Europa League.