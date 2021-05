Een treffende karakterschets van een unieke zakenman: Jeff Bezos

Je hoeft niet het hele boek van Brad Stone te lezen om te begrijpen hoe Jeff Bezos, oprichter van Amazon, is veranderd. De foto’s achterin tonen een man die er met de jaren alleen maar jonger op lijkt te worden. En onvoorspelbaarder.

Stone schetst de groei van Amazon naar aanleiding van producten als Alexa, Amazon Go en Prime, waarmee Bezos zich tot in het kleinste detail bemoeide.

De echte ‘ontketening’ van Amazon begint als het bedrijf de technologie gaat uitventen die aan de basis lag van de webwinkel: verhuur van rekenkracht, de online marktplaats en de distributiemiddelen. Alles zoveel mogelijk geautomatiseerd, met robots, kunstmatige intelligentie en medewerkers die worden geacht om als computers te opereren. Uitvinders mogen volop fouten maken maar uitvoerders nooit.

Dit boek is minder onthullend dan The Everything Store (2013) en toch verplichte kost voor iedereen die Amazon volgt. Soms verliest Stone zich in details, met name bij Bezos’ rumoerige scheiding. Aan het privacyaspect van Amazon zelf – een megadataverzamelaar – gaat het boek dan weer voorbij.

Stone wisselt moeiteloos van perspectief, of het nou gaat over werksfeer, productontwikkeling of strategische zetten van de techreuzen. Zoals cookie licking: jaren van tevoren aankondigen dat je een dienst gaat leveren – zoals bezorging per drone – om concurrenten bij voorbaat te ontmoedigen.

Al werkte Bezos niet mee aan dit boek, Amazon Ontketend is een treffende karakterschets van een unieke zakenman die steeds meer op die andere multimiljardair lijkt. Net als Elon Musk waant Bezos zich bij vlagen onaantastbaar en is hij ‘geobsedeerd door zijn eigen zelfbeeld’, zoals Stone het omschrijft.

Bezos (57) stopt dit jaar als topman. Hij raakte uitgekeken op zijn huwelijk en ook een beetje op Amazon. Nu lonkt de jetset en vooral: de ruimte. Raketten bouwen, dat is zijn jongensdroom. Jeff Bezos is nu zelf ontketend.