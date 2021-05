Nieuwe topvrouw KNVB: daadkrachtig leider, maar ook een beetje hardleers

Op een winterse dag in 2018 liep het uit de hand bij een uitwedstrijd van de Amsterdamse amateurclub Zeeburgia. Een 15-jarige speelster werd geslagen en racistisch bejegend. Staf, speelsters en supporters van beide ploegen kregen het met elkaar aan de stok. Uiteindelijk moest de tuchtcommissie eraan te pas komen.

Voorzitter Marianne van Leeuwen handelde zoals hij dat van haar gewend is, zegt Roger Karamat Ali, hoofd operationele zaken bij de club. „Natuurlijk ging haar aandacht naar het meisje uit. Kon ze haar helpen? Had ze iets nodig? Maar ze wilde ook het naadje van de kous weten. Van onwelkome verrassingen bij de tuchtcommissie was zij niet gediend.”

Empathisch en zorgvuldig. Het zijn volgens Karamat Ali kernkwaliteiten van Van Leeuwen, die deze vrijdag door de KNVB naar voren werd geschoven als nieuwe directeur betaald voetbal. Wordt zij medio juni tijdens de bondsvergadering benoemd, dan volgt Van Leeuwen in november Eric Gudde op, die de functie sinds 2017 bekleedt en in het najaar met pensioen gaat.

Van Leeuwen zou de eerste topvrouw worden in wat geldt als een conservatief mannenbolwerk. De directie van de KNVB bestaat uit zeven leden, van wie één vrouw: Meta Römers, directeur ‘operations’. „Bizar dat we het bij zo’n benoeming nog steeds over sekse moeten hebben”, vindt hoogleraar sportrecht Marjan Olfers, die samen met Van Leeuwen in de Sportraad Amsterdam zit.

Volgens Olfers is de baan van directeur betaald voetbal bij de KNVB „een ingewikkelde functie”. Niet vanwege de omvang van de organisatie: met zo’n 500 medewerkers is de voetbalbond vergelijkbaar met een groot mkb-bedrijf. Maar omdat media en publiek een grote rol spelen en profclubs uiteenlopende belangen hebben die soms moeilijk te verenigen zijn. Daardoor heeft zo’n functie iets van wat wel ‘een omgekeerde wasstraat’ wordt genoemd: je gaat er schoon in, maar komt er minder fris uit.

De Kuip

De 60-jarige Van Leeuwen is een ervaren bestuurder die al op jonge leeftijd met voetbal in aanraking kwam. Ze groeide op in Nieuwerkerk aan den IJssel en ging in haar jeugd regelmatig naar Feyenoord kijken in de Kuip. Toegang verzekerd: haar vader was behalve Eerste Kamerlid voor het CDA bestuursvoorzitter van Stad Rotterdam Verzekeringen, jarenlang hoofdsponsor van Feyenoord.

Later verdween het voetbal naar de achtergrond. Na een studie rechten in Leiden ging ze congressen en studiedagen organiseren bij een bedrijf dat uiteindelijk onderdeel werd van Reed Elsevier (het huidige RELX), wereldwijd uitgever van vakbladen en wetenschappelijke literatuur. Binnen het beursgenoteerde concern maakte Van Leeuwen snel carrière. Ze leidde divisies in Frankrijk en de VS voordat ze in 2005 terugkeerde naar Nederland om algemeen directeur te worden van de Nederlandse tak – destijds bekend als uitgever van weekblad Elsevier en talloze vakbladen.

„Ze is absoluut geen micromanager”, zegt Paul Verhoeff, die met haar in de directie van Reed Business Nederland zat. „Marianne weet goed wie ze om zich heen moet hebben, die geeft ze heel veel ruimte en vertrouwen.”

Soms misschien wel té veel, gaf Van Leeuwen ooit toe in een interview met opinieblad Forum: „Ik zou meer een politieagent moeten zijn die monitort, controleert en straft. Ik probeer dat wel, maar ben een beetje hardleers, want ik wil zo graag vertrouwen. Zo ben ik ook opgevoed. Het is mijn valkuil.”

Net als haar vader hecht Van Leeuwen veel waarde aan menselijke relaties en een goede werk-privé-balans. „Mijn vader vertelde me vaak dat besluitvorming het beste werkt als je het voor elkaar krijgt dat anderen met het voorstel komen dat jij al in je hoofd hebt”, vertelt ze in hetzelfde gesprek.

Verhoeff typeert Van Leeuwen als informeel, direct, open en a-politiek. Ze heeft een goede sociale antenne, vindt hij. „Ze stak veel tijd in communicatie, van hoog tot laag. Wat gingen we doen en waarom. En bij elke vestiging – we hadden er vele – organiseerde zij een eindejaarsfeest.”

Ryan Gravenberch

In 2011 zegde Van Leeuwen – ze was toen 50 – haar baan op bij Reed Elsevier. Ze wilde meer tijd hebben voor haar twee zoons, die ze alleen opvoedde. Voor de dagelijkse leiding van een groot bedrijf kwamen adviesrollen en commissariaten in de plaats, onder meer bij de Amsterdamse afvalverwerker AEB en Sligro. En het voetbal kwam terug in haar leven. Eerst nog op afstand, als begeleider en toeschouwer van haar zoons. Vanaf 2014 direct betrokken, toen ze voorzitter werd van de amateurclub waar ze speelden: AVV Zeeburgia uit Amsterdam Oost.

Anders dan haar voorganger bij de KNVB Eric Gudde, die jarenlang algemeen directeur was bij Feyenoord voordat hij overstapte naar de voetbalbond, heeft Van Leeuwen geen bestuurservaring in het betaalde voetbal. Maar het wereldje, de belangenconflicten en de doorgaans felle manier waarop die worden uitgevochten, zijn niet helemaal nieuw voor haar.

Zeeburgia, een gemengde club met spelers van Nederlandse, Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Afrikaanse komaf, schurkt dicht tegen het professionele voetbal aan. De club geldt als belangrijk opleidingsinstituut voor Nederlandse profclubs. Onder anderen Ajax-middenvelder Ryan Gravenberch, Adam Maher (FC Utrecht) en Luciano Narsingh (voormalig PSV en Feyenoord) speelden er in de jeugd.

Met ambities komen verwachtingen, druk en persoonlijke belangen van jeugdspelers, ouders en trainers. Dat maakt besturen van een club als Zeeburgia bij tijd en wijle ingewikkeld. Van Leeuwen werd in 2014 voorzitter nadat honderden leden met succes in opstand waren gekomen tegen het oude bestuur, dat af wilde van de man die verantwoordelijk was voor de jeugdopleiding, Mike Kolf. Het Parool schreef eind vorig jaar dat Kolf en zijn jeugdtrainers ook Van Leeuwen ten val wilden brengen omdat ze uit zou zijn op het vertrek van de jeugdtrainer. Maar ze werd herkozen als voorzitter, Kolf zit er nog en volgens hem is van een conflict geen sprake. „Ik heb altijd goed met haar samengewerkt, ook als we het niet eens waren. Ze kan goed leiding geven, goed luisteren en voelt zich niet te groot om haar mening bij te stellen als dat moet”, zegt hij.

Geprofessionaliseerd

Waar iedereen die NRC sprak het over eens is: AVV Zeeburgia is er in de jaren sinds de komst van Van Leeuwen enorm op vooruitgegaan. Onder haar leiding vervijfvoudigden de inkomsten uit donaties en sponsorgelden en er kwam een nieuwe kantine. Het aantal leden verdubbelde. Er kwam een vertrouwenspersoon en klachtencommissie. Het vrouwenvoetbal groeide. „Ze heeft de organisatie sterk geprofessionaliseerd”, zegt vicevoorzitter Huub Wilbrink.

En ze pleitte voor meer aandacht voor racisme in het amateurvoetbal, nadat Excelsior-speler Ahmmad Mendes Moreira eind 2019 in de uitwedstrijd tegen FC Den Bosch geëmotioneerd van het veld stapte na racistische spreekkoren uit het publiek. En ook daarvoor al, toen een speelster van Zeeburgia racistisch werd bejegend tijdens een uitwedstrijd. „Helaas moeten we constateren dat onze veelkleurige teams regelmatig bij uitwedstrijden buiten de stad het gevoel krijgen dat ze meer hun afkomst en kleur moeten verdedigen dan de bal”, zei ze toen in Algemeen Dagblad.

Nu haar zoons Demba en Amadou volwassen zijn – ze voetballen nog fanatiek, kwamen zelfs uit voor Mali, het geboorteland van hun vader – heeft Van Leeuwen weer tijd voor een intensieve bestuursfunctie. Als topbestuurder is ze een opvallende verschijning – ze heeft niets met mantelpakken en droeg vroeger grote hoeden – maar is „geen leider die per se op de voorgrond hoeft”, zegt vicevoorzitter Wilbrink van Zeeburgia. „Je zal haar niet op de bar een kerstspeech zien houden. Ze is daadkrachtig, maar geen mannetje.”