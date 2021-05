E-sigaretten met fruit- of snoepsmaak vanaf juli 2022 verboden

E-sigaretten met een fruit- of snoepsmaak zijn vanaf 1 juli 2022 verboden. Dat heeft het kabinet vrijdag besloten na een voorstel van staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, ChristenUnie). Het verbod was vorig jaar al aangekondigd, maar nu is de ingangsdatum bekendgemaakt.

Met het verbod wil het kabinet met name voorkomen dat jongeren roken. Uit onderzoek van onder andere het Trimbos Instituut blijkt dat e-sigaretten met smaakjes erg in trek zijn bij deze leeftijdscategorie. Ook zijn er steeds meer aanwijzingen dat de sigaretten voor de jeugd een opstap zijn naar het roken van tabakssigaretten.

Bovendien is er steeds meer wetenschappelijk bewijs dat e-sigaretten schadelijk en verslavend zijn, aldus het ministerie van Volksgezondheid. Daarom wil staatssecretaris Blokhuis het gebruik van de e-sigaret verder ontmoedigen, behalve voor mensen die graag willen stoppen met roken en het niet voor elkaar krijgen met andere methoden. Het verbod is onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord, dat eind 2018 is ondertekend door zeventig maatschappelijke organisaties. Het streven met dit akkoord is een rookvrije generatie in 2040.

