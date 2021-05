Producent Bakker: ‘Songfestival is geen bubbel, maar wel een veilige haven’

En toen het ging het toch nog mis: de IJslandse zanger Dadi Freyr kon donderdagavond niet meedoen aan de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival omdat een lid van zijn band positief testte op corona. In plaats van het geplande liveoptreden werd een opname van de repetities uitgezonden. De groep bleef in het hotel.

Na afloop praatte de band met de pers via een videoverbinding vanuit hun hotel, elders in Rotterdam. Daar zaten Freyr en zijn band Gagnamagnid (‘het datavolume’), dapper glimlachend in hun koddige podiumtruien met een opdruk van hun gezichten als gamepoppetjes. „We werken hard om de moed erin te houden”, zei de slungelige Freyr. „Maar we kijken nu vanaf de bank naar het Songfestival, in plaats van dat we werkelijk meedoen. We zagen mensen die voor IJsland meededen en dat bleken wij te zijn. Dat is raar en irritant.”

Zuur voor de sympathiek ogende hipsters die, vorig jaar, toen het festival niet doorging, al huizenhoog favoriet waren, en nu ook tot de potentiële winnaars worden gerekend, met hun lekkere electropop, bewust lullige dansjes, en kromme, draagbare keyboards die samen een cirkel vormen. IJsland plaatste zich wel voor de finale zaterdag. Dan zal wederom de repetitie-opname worden getoond.

Ook Duncan Laurence, de zanger die met zijn zege twee jaar geleden het Eurovisie Songfestival naar Nederland haalde, zal zaterdag ontbreken wegens corona. Hij zou de Songfestivaltrofee overdragen aan de volgende winnaar. Wie dat nu moet doen, en hoe de presentatie van zijn nieuwe lied wordt opgevangen, moet de leiding nog bepalen. Uitvoerend producent Sietse Bakker zei donderdag tegen de pers: „Duncan Laurence is de reden waarom we hier allemaal zijn, dus we willen hem zeker laten schitteren in de finale.”

Fieldlab Songfestival

Ondanks de pandemie mocht het Songfestival dit jaar toch doorgaan, als ‘fieldlab-evenement’. Dat leidt tot allerlei maatregelen om het virus buiten te houden. Zo moeten alle bezoekers eerst door de teststraat. Volgens producent Bakker zijn er verder 175.000 mondmaskers uitgedeeld. Maar is het genoeg? Had het festival nóg strikter moeten zijn? Bakker: „Het is streng genoeg. Dit is geen bubbel, je kunt in- en uit lopen, maar we hebben wel een veilige haven gecreëerd. Van de 25.000 testen die we hebben uitgevoerd, waren er slechts zestien positief. En dat waren grotendeels mensen die nog niet binnen waren geweest.” Maar het risico op een besmetting is nooit helemaal uit te sluiten, stelt hij. „En het virus maakt nu eenmaal geen onderscheid tussen de man in de straat of een voormalig songfestivalwinnaar.” In talkshow Op1 voegde hij er later aan toe dat de IJslanders thuis gevaccineerd waren.

Lees ook: Aanstekelijke gekte en visueel spektakel in Ahoy

In de tweede halve finale van de internationale zangwedstrijd, even uitbundig vormgegeven als de eerste, werd de gebruikelijke opzwepende electropop en de dit-klinkt-wel-erg-als-liedjes sporadisch onderbroken door verrassende inzendingen. Makeup-influencer Nikkie de Jager (Nikkie Tutorials, 13,8 miljoen abonnees) maakte wederom indruk als debuterend presentatrice. Ook haar tussendoorfilmpjes zijn een verademing. In één daarvan dook koningin Máxima op, die donderdagmiddag de repetities bijwoonde.

Finale

Tien landen wisten zich te plaatsen voor de finale. Zwitserland brengt een Franstalige, dramatische ballad à la Duncan Laurence (geen toeval, zelfde producer). Als Gjon’s Tears naar een ander register klimt, lijkt hij net een andere zanger. Griekenland zet de 18-jarige Utrechtse Stefania in. De Nederlandse zangeres met Griekse wortels deed onder meer ervaring op bij onder meer Kinderen voor Kinderen, en zingt nu een neo-eighties-discostamper à la Dua Lipa. Portugal komt met blue eyed soul. In vooroorlogse zwart-witte pakken en slobkousen à la Dagobert Duck zingt de band over de kleindochter van Keetje Tippel. Verder gaan door: Finland (nu-metal à la Limp Bizkit), Servië (gelaarsd en gelift trio met wapperende haren), Bulgarije (Billie Eillish op een eiland), Albanië (Balkanpop, rook en wind), Moldavië (dance, begeerte, suikerbui), San Marino (dancepop met echte rapper).

De pauze-act was een pas de deux van een Syrische danser in een zilveren rok en een man op een fietsje.

Nieuwsbrief NRC Kijktips Wat moet je deze week kijken? Tips voor boeiende programma’s, series en films Inschrijven