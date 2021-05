Doden hanenkuikens vanaf 2022 verboden in Duitsland

Het Duitse parlement heeft donderdag besloten om het doden van hanenkuikens vanaf 2022 te verbieden, meldt Frankfurter Allgemeine Zeitung. Mannelijke kuikens worden momenteel massaal gedood omdat ze geen eieren kunnen leggen en te weinig vlees opleveren. De Duitse landbouwminister Julia Klöckner (CDU) noemt het besluit een mijlpaal in de geschiedenis van de dierenbescherming.

Naar schatting worden in Duitsland jaarlijks zo’n 40 miljoen hanenkuikens afgemaakt nadat ze uit het ei gekropen zijn. Onder de nieuwe wet is het de bedoeling dat technologie wordt toegepast om het geslacht van het embryo vroeg in het ei vast te stellen, waardoor voorkomen kan worden dat haantjes worden geboren.

In het Duitse parlement stemde een grote meerderheid in met het voorstel, maar er klonk ook kritiek. Volgens sommigen gaat de wet niet ver genoeg omdat de hanenkuikens nu slechts eerder in hun levenscyclus afgemaakt worden, anderen stellen dat de maatregel ervoor zorgt dat de eierproductie duurder wordt en vrezen dat die industrie naar het buitenland zal uitwijken.

Nederland kent geen verbod op het doden van hanenkuikens. In 2014 heeft de Partij voor de Dieren hier wel een motie voor ingediend, maar een verbod werd toen niet nodig geacht. Frankrijk komt naar verwachting aan het einde van dit jaar met een verbod en in Zwitserland is het massaal doden van hanenkuikens al verboden.