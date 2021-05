Colombiaanse demonstranten zetten een kantoorgebouw van een tolstation in brand in Medellín. Sinds eind april is het zeer onrustig in het land, waar mensen continu de straat op gaan om zich uit te spreken tegen een geplande belastingverhoging. Het protest is na weken uitgemond in een algemeen gevoel van woede tegenover de regering.

Foto Joacuin Sarmiento / AFP