De Palestijn als mens is taboe

De geur van de cipressen voor het raam waait de klas van de kostschool binnen. Mijn moeder Samia is 11 jaar. De Amerikaanse lerares op de Friends’ School in Ramallah, niet ver van Jeruzalem, komt op haar af gerend en zegt dat ze haar spullen moet pakken. Ze moet onmiddellijk naar het noorden. Het is lente in Palestina. Samia en haar 13-jarige zusje haasten zich met hun karige bagage naar een bus richting Nazareth. Hun boerenfamilie is niet rijk, maar heeft wel veel land: olijfgaarden, een olijfpers en een korenmolen. Drie dagen later hoort Samia dat alle inwoners van Haifa, onder wie haar oudste zus en vier nichtjes, nu zogeheten vluchtelingen zijn.

Umayya Abu-Hanna is een Palestijns-Finse schrijfster en journaliste.

De Britten besturen Palestina totdat het ‘volwassen genoeg’ is om onafhankelijk te worden. En terwijl Palestina etnisch gezuiverd wordt, delen drie mensen in opdracht van de Britten blikjes sardines en brood uit aan meer dan zeventigduizend Haifanen. In hun huizen en bij het ophalen van het eten worden mensen beschoten, terwijl uit megafoons ‘binnenblijven’ schalt. Een van die voedseluitdelers is een oudere broer van Samia, een protestantse predikant. Later vertelt hij haar hoe de Haifanen naar zee werden gedreven en aan boord van boten gingen. Niet iedereen overleefde dit. Sommigen kwamen uit bij Libanon en anderen bij Gaza. De rest vluchtte alle kanten op, gezinnen raakten gescheiden door verschillende grenzen. Van alle kanten komen berichten over slachtpartijen en verkrachtingen. Samia’s moeder Salma geeft haar dochtertjes elk een kussensloop met daarin één jurk, ondergoed en een handdoek. In elk bundeltje verstopt ze een van haar gouden armbanden. Ze zegt tegen de meisjes dat ze de armbanden moeten ruilen om niet door de nieuwe indringers verkracht te worden. Salma, die eerst onder de Ottomaanse en toen onder de Britse bezetting heeft geleefd, staat nu tegenover de derde indringer en zegt met haar armen ten hemel geheven: „Mogen Allah en Jezus met ons zijn.” Elke dag worden meer Palestijnse steden van hun bewoners ontdaan en bezet.

Israëlisch paspoort

Dertien jaar later ligt Samia in een Joods ziekenhuis in Haifa op haar rug onder het neonlicht. Er wordt alleen Hebreeuws gesproken en Samia kan aan het accent van de artsen en verpleegsters het land van herkomst van de nieuwkomers herkennen. Een verpleegster kijkt neer op mijn moeder met haar dikke buik en zegt in het Hebreeuws: „Vooruit, schreeuw maar. Jullie worden zo onderdrukt door je cultuur en al die onderdrukking culmineert in jullie geschreeuw bij de bevalling.” De 23-jarige ligt bang en alleen met haar pijn op een plastic laken in een stad die etnisch gezuiverd is door de mensen om haar heen en geeft geen kik. Ze baart haar eerste kind, mij, en raakt in een depressie.

De sleutel dient als symbool voor de huizen van waaruit Palestijnen in 1948 zijn verdreven. Foto Abed Al Hashlamoun / EPA

En nu ben ik hier. Mijn dochter ging in Amsterdam naar de basisschool waar ze een klasgenootje had met verschillende identiteiten, waaronder de Joodse. Prima. De familie van het vriendinnetje heeft voor zover bekend geen wortels in Palestina/Israël, maar bezit naast hun Nederlandse paspoort wel een Israëlisch paspoort. Mijn dochter Reema, die jaarlijks bij haar grootouders en neefjes en nichtjes in Haifa gaat logeren, kan dit niet bevatten. Dan denkt ze: „Mam, waarom zei jij dat de Palestijnen de grootste groep vluchtelingen ter wereld zonder vaderland of paspoort zijn?! Ze kunnen toch allemaal doen zoals mijn vriendinnetje en een Israëlisch paspoort vragen!”

Reema groeide op als Amsterdamse en de Tweede Wereldoorlog is haar diep ingeprent. Ik vertel haar dat je met maar één godsdienst en alleen Joodse wortels op elk moment in de huizen en op het land van de Palestijnen kunt komen wonen, maar niet als je een Palestijn bent met papieren die bewijzen waar je vandaan komt. Mijn dochter zet heel grote ogen op en zegt: „En die mensen met papieren zijn de mensen die nu in Gaza gebombardeerd worden?” Ik knik.

Een tijdje later kom ik de moeder van het vriendinnetje tegen en we babbelen wat over Netflix als ze zegt: „Heb je de serie Fauda gezien?” Ik schrik en zeg: „Nee, dat is zó’n racistische serie. Daarin worden de Palestijnen ontmenselijkt tot moordenaars en boeven.” De moeder zegt schouderophalend: „Oké, dan ben ik een racist.” Het duizelt me als ik bedenk dat ik bij het zien van een antisemitische film schouderophalend „Oké, dan ben ik antisemitisch” zou zeggen. Er wordt namelijk alles in het werk gesteld om geen normale Palestijn te laten zien. De Palestijn als mens is taboe. Net als de Joden in Europa in vroeger tijden.

Uitgewiste identiteit

Deze zaterdag, 22 mei, zullen meer dan 180 miljoen mensen de cultuurcritici uithangen bij de uitzending van het Songfestival uit Rotterdam. Ze zullen om het hardst commentaar leveren op het Duitse liedje ‘I Don’t Feel Hate’, het Roemeense ‘Amnesia’ en ook het liedje uit Israël. Het aanstekelijke ‘Set Me Free’, gezongen terwijl in Gaza vluchtelingen uit heel Palestina vastzitten en vanaf land, zee en vanuit de lucht gebombardeerd worden, is kafkaiaans.

Take a look what we’ve become

Feeling like in prison

Feels like no tomorrow

Babe, I’m gonna lose my mind

Just another story

Tell me not to worry

Everything will be just fine…

Oh, oh, oh enough with the madness

De Israëlische zangeres met Ethiopische roots wordt in haar soldatenuniform als een goede soldaat neergezet. Israël maakt reclame voor diversiteit, met uitzondering van één cruciale identiteit; het taboe dat moet worden uitgewist. Die identiteit is weggestopt in de tweede pauze van het Songfestival, als Ahmad Joudeh, in een rok, een balletdans uitvoert.

Lees ook dit opinie-artikel van Maurits Berger: Palestijnen kunnen niet meer ademen

Ahmad is openlijk homo en befaamd om zijn motto ‘dance or die’. Een homovluchteling en moslimdanser – Europa is er gek op. Ahmad wordt als een vluchteling uit Syrië voorgesteld. Ahmad ís ook een vluchteling uit Syrië, maar hij is ook een Palestijn. Een grote groep vluchtelingen uit Syrië zijn Palestijnen, die al twee of drie keer eerder op de vlucht zijn geslagen.

Dat Ahmad Palestijn is, dat is taboe. Net als de Joden destijds kan Ahmad zijn werk kwijtraken als hij zichtbaar maakt dat hij Palestijn is.

Het onzichtbare zichtbaar maken is de eerste stap naar bewustzijn. Wie kan ons verder helpen om deze pijn te ontwarren? Verrassend genoeg komt een oude koloniale macht te hulp. De Nederlandse inzending wordt verzorgd door een Surinaamse man. Nederland maakt niet alleen ruimte voor zijn onderdrukten om zich uit te spreken, maar ook om het land en de cultuur te vertegenwoordigen. Het liedje ‘Birth of a New Age’ is geschikt voor Nederland en Suriname, maar ook voor het Gaza en Palestina van vandaag.

„Yu no man broko mi, mi na afu sensi” (Ik ben een halve cent, mij kun je niet breken, in het Sranan Tongo).

Dank je wel, Nederland.