De oud-eigenaren van het failliete D-reizen doen hun verhaal: ‘We lagen op schema. Dat is het zure’

Hij heeft zijn armen gespreid en hangt als een denkbeeldige Jezus aan het kruis. Met zijn ene hand hamert hij een denkbeeldige spijker in zijn andere arm. „Op Witte Donderdag naderden we het einde, op Goede Vrijdag besloten we dat het genoeg was en op Eerste Paasdag waren we failliet.”

Jan Henne de Dijn (53) zit aan de keukentafel bij Marije Haeck (34) in een boerderij in een gehucht even buiten Groningen. Buiten zet een pasgeboren veulen zijn eerste stappen in de wei, binnen treuren de twee zakenpartners om de ondergang van ‘hun’ D-Reizen. „Het was echt mijn kind”, zegt De Dijn, een Duitser die al twee decennia werkzaam is als saneerder van bedrijven.

Haeck en De Dijn waren sinds december 2020 eigenaar van de grootste reisverkoper van Nederland en praten voor het eerst over de ondergang van de reisorganisatie met 350 vestigingen en een omzet van 600 miljoen euro en 1.150 werknemers. Ze hebben lang getwijfeld of ze hun verhaal wilden doen, zeker nadat ze in de media door anonieme bronnen werden beschuldigd van het verduisteren van miljoenen vlak voor het faillissement

Hun verhaal begint zes jaar geleden, als ze elkaar ontmoeten op een vlucht van Schiphol naar München. De Dijn, die in Keulen werd geboren en Vlaamse wortels heeft, leest een wetenschappelijke studie over de reisindustrie. De lange vrouw naast hem is een Groningse met mastertitels in de chemie en de natuurkunde. Ook zij leest een academisch werk, over een kwantumfysische kwestie.

Tijdens de vlucht ontstaat een gesprek over de reisindustrie. Jan Henne de Dijn is in 2014 benoemd in de directie van D-reizen om het bedrijf te herstructureren. Het bedrijf is dat jaar in handen gevallen van de Duitse investeringsgroep RT/Raiffeisen Touristik Group. Haeck is oprichter van BEBR, een softwareonderneming uit Groningen die bedrijven helpt hun businessmodel te optimaliseren met beschikbare data.

Artificiële intelligentie

Het klikt meteen goed tussen de twee en ze constateren dat er nog veel te verbeteren valt in de in hun ogen behoudende reiswereld. Ze spreken af elkaar op te zoeken, en dat gebeurt niet veel later. Haeck mag met haar bedrijf bij D-reizen pitchen en overtuigt De Dijn en de directie van D-reizen dat het bedrijf door bestudering van data meer omzet kan behalen.

Met haar bedrijf stelt ze een team van elf werknemers samen dat D-reizen op basis van artificiële intelligentie ondersteunt in de digitalisering. Haar utopie met D-reizen is een datagedreven online platform waar de klant eenvoudig een geheel gepersonaliseerde reis kan boeken.

De Dijn, die Nederlands praat met het Vlaamse accent van zijn moeder, stort zich intussen op de offline tak: de winkels.

Met D-reizen gaat het dan al jaren niet goed. Het bedrijf, meer dan vijftig jaar geleden opgericht door supermarktondernemer Dirk van den Broek, is na de overname van RT/Raiffeisen Touristik, nog niet hersteld. De financiële situatie is fragiel. Van 2016 tot 2019 boekt D-reizen wel operationele winst, maar heeft het nog veel schulden.

Deze vorderingen, van onder meer de familie Van den Broek, remmen de groei, meent De Dijn. Toch houdt de ombuigmanager hoop. Met de data-innovaties van Haeck zou het bedrijf volgens zijn berekeningen snel gezondere marges kunnen behalen, ook door kostenbesparingen als gevolg van automatisering.

Snel gaat de revolutie niet. De Dijn wordt soms moedeloos van de – in zijn ogen – tegenwerking van zijn medebestuursleden. In 2019 zegt hij zijn baan op als hij het maar niet eens wordt met topman Don Kaspers van D-Reizen over de strategie. Daarop benadert hij Haeck om het bedrijf samen te kopen, maar net als de deal bijna rond is, breekt het coronavirus uit.

De Dijn en Haeck zien af van de aankoop maar worden door de Duitse moeder wel gevraagd om hun gepresenteerde plannen door te voeren en D-reizen door de coronacrisis heen te loodsen. De Dijn gaat weer terug in dienst en wordt directeur van D-reizen. Zijn voorganger Don Kaspers gaat aan de slag als programmadirecteur bij het voucherfonds, onderdeel van Stichting Garantiefonds Reizen (SGR), de organisatie die consumenten helpt met het terugvorderen van de kosten voor geannuleerde reizen.

Voucherfonds

De Dijn en Haeck hebben hun hoop gevestigd op het voucherfonds. Het ministerie van Economische Zaken heeft 400 miljoen euro ter beschikking gesteld om de reisbranche te helpen. Klanten die niet op vakantie konden door corona, hebben een voucher gekregen. Als ze die massaal willen omwisselen voor geld, kunnen reisorganisaties in de problemen komen.

Het geld van het voucherfonds gaat naar reisgarantiefondsen, die het geld weer aan reisorganisaties kunnen uitlenen. Zo krijgt de klant z’n geld en kunnen reisbedrijven overleven, is het idee. Reisbedrijven moeten wel aan voorwaarden voldoen. Ze moeten bijvoorbeeld financieel gezond zijn geweest vóór de coronacrisis uitbrak.

Deze leningen zijn cruciaal voor de levensvatbaarheid van D-Reizen en andere reisbureaus. Haeck: „Wij kregen niks meer binnen, maar moesten wel de omboekingen regelen voor touroperators en de tent draaiende houden. Wij hadden hiervoor een gedeelte van het al ontvangen geld van klanten gebruikt. Die zouden we terugbetalen uit het aangekondigde voucherfonds.”

Haeck stelt SGR vanaf april 2020 steeds op de hoogte van de hoeveelheid uitstaande vouchers, zegt ze. Bij het opstellen van het jaarverslag eind 2020 heeft de accountant SGR geïnformeerd over de overlevingskansen. Willem Jan Huizinga, de accountant van Baker Tilly die de jaarrekening goedkeurde, bevestigt deze lezing. Hij zegt: „In december 2020 was het een reële optie dat SGR geld zou geven aan D-reizen. Daar stuurden we op.”

Geldinfuus

In december komt er nog een probleem bij. Het Duitse moederbedrijf zegt geen euro meer te willen investeren in de verlieslatende Nederlandse dochter. Het wil zo snel mogelijk van de Nederlandse tak af om zich in het thuisland nog te kunnen verzekeren van staatssteun.

De Dijn en Haeck zien geen andere mogelijkheid dan nu zelf op de bok te springen om D-reizen te redden van de ondergang. Ze nemen het bedrijf over, met alle lusten én lasten. Het overnamebedrag bedraagt 9,5 miljoen euro. Dat geld is afkomstig van het Duitse moederbedrijf dat hiervoor een lening ter beschikking stelt. De Dijn en Haeck steken er zelf geen eigen geld in.

Met een verse kapitaalinjectie van 7,5 miljoen, ook van het Duitse moederbedrijf, en kwijtschelding van meer dan 17 miljoen aan leningen wordt de balans dermate opgeschoond dat het duo nu wel in aanmerking denkt te komen voor het voucher-geldinfuus.

Ze verwachten 20 miljoen euro te krijgen. Maar SGR wil maar 10 miljoen euro ter beschikking stellen. Dat is het bedrag waarvoor klanten rechtstreeks een reis bij D-reizen hebben geboekt. Maar D-reizen wil 20 miljoen hebben, óók voor vouchers die zijn uitgegeven voor reizen die via D-Reizen bij touroperators zijn geboekt, zoals TUI of Corendon.

Dit wekt woede op bij De Dijn. Samen met andere reisorganisaties, die ook in geldnood verkeren, stapt hij naar de rechter en begint een zaak tegen SGR en het ministerie van EZK, omdat ze zich benadeeld voelen. Maar het kort geding verliezen ze. De rechter meent dat de bedrijven onvoldoende kunnen aantonen dat ze op basis van de regels aanspraak kunnen spraken op meer en dat een uitkering bovendien ‘ongeoorloofde staatssteun’ is.

Als je niet winstgevend bent, dan houdt het toch een keer op?

De Dijn: „We draaiden al jaren winst met de operatie! We lagen op schema. Dat is het zure.”

Maar SGR mag toch eisen stellen?

De Dijn: „Maar hanteer dan een gelijk speelveld.”

Haeck is ervan overtuigd dat SGR vooral de belangen van de touroperators diende met de strenge voorwaarden voor het voucherfonds. Ze wijst op de rol van ex-topman Don Kaspers van D-reizen bij SGR. „Hij wist precies hoeveel D-reizen van klanten vasthield: hij was tot eind april 2020 bestuurder bij D-reizen geweest. Maar zelfs hij koos er niet voor om mee te werken om het probleem op te lossen”, zegt ze. Ook het gedrag van SGR-voorzitter Erik Jan Reuver vindt ze „opmerkelijk”, aangezien hij tot midden februari 2021 geen belemmeringen opwierp en toegang leek te geven tot het voucherfonds.

Dan is de geldtank leeg en kan niet meer worden gevuld. „We konden niet anders dan faillissement aanvragen”, zegt Haeck.

De curator heeft voor een andere partij gekozen Jan Henne de Dijn

Beschuldigingen in de media

Dat ze nu langs de lijn staan bij de doorstart doet De Dijn pijn. Vanuit zijn woonplaats Potsdam in Duitsland ziet hij de ontwikkelingen over de doorstart aan. Met Haeck heeft hij contact om hun vliegtuigdroom ondanks alles nog te kunnen verwezenlijken. De Dijn, die tijdens het gesprek meermaals emotioneel wordt: „We hebben nog wel gesproken met de curator, maar die lijkt te kiezen voor een partij [Prijsvrij Vakanties] die minder werkgelegenheid wil handhaven dan wij.”

Inmiddels is bekend geworden dat Prijsvrij een doorstart maakt met honderd tot honderdvijftig filialen.

Wat de twee het meeste steekt, is dat ze worden neergezet als graaiers, onder meer in De Telegraaf. Eerder deze maand schreef die krant dat het duo een deel van de gelden van klanten had opgesoupeerd. Klanten klaagden dat het geld van hun geannuleerde reis nog niet was gestort. Een deel van de klantgelden is inderdaad besteed aan het in stand houden van D-reizen, verdedigen De Dijn en Haeck zich, maar het is volgens hen niet in eigen zak verdwenen.

Hier ben ik echt niet rijk van geworden Marije Haeck

Dan is er ook nog het onderzoek van de curator naar het verplaatsen van het intellectueel eigendom vlak voor het faillissement. In deze rechten bevinden zich onder meer de merknaam en de logo’s van D-reizen, cruciaal voor de exploitatie van het bedrijf.

Vlak voor het faillissement hebben jullie de merknamen laten overschrijven naar jullie eigen bv. Waarom?

Haeck: „De pandrechten van de merknamen hadden we al verkregen bij de overname in december. In maart was er enkel sprake van een ‘verhanging’ naar onze bv, maar dat had verder geen enkele materiële waarde, en dat hebben we ook teruggedraaid. Die pandrechten zijn nooit onderdeel geweest van de boedel omdat ze in een andere bv zitten.”

Jullie willen de rechten, dus ook de merknaam D-reizen, dus niet afstaan?

De Dijn: „We hebben ze in bezit gekregen voor 2 miljoen euro via een lening van het Duitse moederbedrijf.”

Haeck: „Waarom zouden wij ze voor niks weggeven aan Prijsvrij, zodat ze het merk kunnen killen?”

Kunnen jullie nu doorgaan met een online-tak zonder winkels, met de merknaam D-reizen?

Haeck, ook emotioneel, nu: „Nee, het was echt en-en. We wilden winkels handhaven, en doorgaan met online. We hebben, al weken geleden, een bieding gedaan om een doorstart te maken waarbij maximale werkgelegenheid gerealiseerd kon worden. We zijn volledig genegeerd en uiteindelijk zijn onze financiers afgehaakt, omdat onduidelijk was wat de curatoren nou wilden. De curatoren hebben hoog spel gespeeld, en dat met meer dan duizend banen.”

Haeck zegt voor meer dan 1 miljoen te hebben geïnvesteerd in het digitaliseren van D-reizen. Dat geld is weg. „Ik heb het afgelopen jaar vijftien man extra op D-reizen gezet om de voortgang te bewaken. Buiten het budget.” Zelf claimt ze het afgelopen jaar voor het werk bij D-reizen een minimale managementvergoeding te hebben ontvangen van 40.000 euro. „Hier ben ik echt niet rijk van geworden”, zegt ze. „Mijn geld moet ik verdienen met andere projecten.”

De Dijn heeft zijn 0.0-bier ingeruild voor een alcoholische variant. De zakenpartner blijft vanavond overnachten in een bedstee in de boerderij van Haeck, een bewust alleenstaande moeder die zwanger is van haar tweede kind. Ze lacht: „Tijdens een vergadering van de touroperators dachten ze dat het kind van Jan is. Ach ja, zo’n meisje, zag je ze denken. Ik heb maar ‘ja’ gezegd om ze beetje te provoceren.” Het gezicht van De Dijn, een vader van vier kinderen, betrekt. Haeck: „Joh, tegen zoveel conservatisme valt toch niet te vechten.”

350 winkels had D-reizen 600 miljoen euro omzet 1.150 werknemers