De App Store is een winstmachine die Apple niet uit handen geeft

Al is Apple dan het meest winstgevende techbedrijf (23,6 miljard dollar op een omzet van 89 miljard in het afgelopen kwartaal) ter wereld, niemand weet precies hoeveel geld er verdiend wordt met een van de meest essentiële diensten: downloadwinkel App Store.

Althans, dat verklaarde Tim Cook, topman van Apple, tegenover een rechter in Oakland, Californië. Vrijdag werd hij ondervraagd in een rechtszaak die is aangespannen door gameontwikkelaar Epic, de bedenker van het populaire spel Fortnite.

Epic ergert zich aan de tarieven in de downloadwinkels van Apple - het vraagt 15 tot 30 procent commissie over aankopen in spelletjes. Epic probeerde in 2020 een eigen, goedkoper betaalsysteem te introduceren, maar werd door Apple subiet uit de App Store verwijderd: de regels staan geen andere verkoopmethoden toe. Oneerlijk, vond Epic, en spande een rechtszaak aan.

Winst App Store onduidelijk

Cook verscheen vrijdag voor het eerst voor een rechter nadat andere Apple-coryfeeën eerder deze week ondervraagd werden. Cook moest al wel eens getuigen voor senaatcommissies die de macht van grote techbedrijven onderzoeken. Ook daarbij was Apples ijzeren greep op de App Store het heikele punt.

Apple zegt dat de commissies voor ontwikkelaars nodig zijn om de kosten voor de App Store te dekken. Cook: „We weten niet precies hoeveel het kost om de App Store draaiende te houden. Zo zit onze boekhouding niet in elkaar. Ik ga er vanuit dat de App Store winst maakt, maar ik weet niet hoeveel. Het gaat ons niet om het geld maar om de gebruikers.”

De opbrengsten van de App Store vallen onder de dienstentak, waarmee Apple in het afgelopen kwartaal 17 miljard dollar verdiende.

Epic toonde documenten die zouden bewijzen dat de App Store een rendement van zo’n 75 procent oplevert. Ongefundeerd, aldus Cook: de ramingen van de kosten zijn volgens hem incompleet.

Apple ontkent dat het ontwikkelaars dwarsboomt: „De App Store is juist een economisch wonder dat al miljoenen banen creëerde” stelde Cook. Hij ziet besturingssysteem iOS niet als een markt op zich en vindt dat er genoeg concurrentie voor de App Store is – maar dan buiten de iPhone. Overstappen van iOS naar Android is gemakkelijk, aldus Cook.

Monopolie op iPhone

Op de iPhone heeft de App Store, en dus Apple, een monopoliepositie: het bedrijf bepaalt de spelregels en speelt zelf bovendien mee. Apple heeft een eigen game-abonnement en een muziekdienst die concurreert met bijvoorbeeld Spotify. Klachten van Spotify zijn voor de EU aanleiding om Apple officieel aan te klagen wegens oneerlijke concurrentie.

Een andere, niet door Apple gecontroleerde winkel op de iPhone, is volgens Cook ondenkbaar. Apple is bang dat gebruikers door kwaadaardige software geplaagd zullen worden. Ook strenge privacyregels die Apple onlangs invoerde, zouden dan teniet gedaan worden.

Cook: „Het zou een enorme puinhoop worden als consumenten buiten de App Store om kunnen downloaden. We controleren 100.000 apps per week en daarvan keuren we er 40.000 af.” Als Apple niet kan garanderen dat software veilig is, haken gebruikers af en stappen ze over naar een ander besturingssysteem, legde de Apple-topman uit.

Apple heeft, naarmate de klachten over de hoge afdracht groeiden, water bij de wijn gedaan. Betaalde abonnementsdiensten betalen alleen in het eerste jaar 30 procent commissie, na een jaar daalt dat naar 15 procent. Ook kleinere bedrijven – met een omzet van minder dan een miljoen dollar – betalen 15 procent.

De rechtszaak in Oakland wordt volgende week afgerond, de uitspraak kan nog weken op zich laten wachten.