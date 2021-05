Canadese rechter: Iran schoot vorig jaar vliegtuig bewust uit lucht

Een Oekraïens passagiersvliegtuig dat in januari vorig jaar vlakbij Teheran neerstortte, werd zeer waarschijnlijk bewust door Iran uit de lucht geschoten in een daad van terrorisme. Dat stelt een Canadese rechtbank in de staat Ontario, meldt persbureau Reuters. Iran heeft tot nog toe volgehouden dat het om een ongeluk ging, veroorzaakt door spanningen met de Verenigde Staten op dat moment.

De rechter heeft onder andere gekeken naar bewijs dat is ingebracht door advocaten van nabestaanden en naar het rapport van een onderzoeker die was aangesteld door de Canadese overheid. Daarnaast stelde de rechter dat er geen oorlog gaande was in de regio, die een vergissing aannemelijk zou maken. Vanuit Iran was niemand aanwezig bij de rechtszaak.

Het passagiersvliegtuig met vluchtnummer PS752 werd kort na vertrek uit Teheran door een Iraanse raket uit de lucht geschoten. Daarbij kwamen alle 176 inzittenden, waaronder tientallen mensen met de Canadese nationaliteit, om het leven. Doordat de Canadese rechtbank heeft bepaald dat het om een terreurdaad gaat, kunnen nabestaanden schadevergoeding eisen van Iran via een wet voor gerechtigheid voor slachtoffers van terreur.

Compensatie

Eind vorig jaar maakte Iran bekend nabestaanden 150.000 dollar (123.000 euro) te zullen betalen per slachtoffer, maar het is nog maar de vraag of dit genoeg zal zijn. De Canadese rechter bepaalt in een later stadium wat het compensatiebedrag zou moeten zijn. Aangezien Iran en Canada geen diplomatieke relaties onderhouden, zal het moeilijk zijn om de schadevergoeding uitbetaald te krijgen. Volgens de advocaat die de nabestaanden bijstaat, zou een mogelijkheid zijn om bijvoorbeeld Iraanse olietankers in beslag te nemen.

De vliegtuigcrash vond plaats op 8 januari, in een periode vlak nadat de Verenigde Staten de Iraanse generaal Qassem Soleimani hadden geliquideerd met een drone-aanval. In reactie hierop had Iran raketten afgevuurd op een Amerikaanse legerbasis.

