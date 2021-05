Bijna 70 katachtigen van Tiger King-handelaar Lowe in beslag genomen

Bijna zeventig grote katachtigen van Jeffrey Lowe, bekend van de Netflix-serie Tiger King, zijn door de autoriteiten in de Amerikaanse staat Oklahoma in beslag genomen. Het gaat om 68 leeuwen, tijgers en lijgers (kruisingen tussen tijgers en leeuwen) en één jaguar. Dat melden verschillende Amerikaanse media vrijdag.

Uit rechtbankdocumenten zou blijken dat de dieren zijn verkocht, gekocht of getransporteerd, wat strijdig is met de Amerikaanse wetgeving die handel in beschermde dieren verbiedt. Ook werden de dieren volgens de openbaar aanklager niet goed verzorgd. Het gedrag van de dieren zou ontregeld zijn geraakt door ondervoeding en ondermaatse verblijven.

Lowe is bekend uit de documentaireserie Tiger King over excentrieke eigenaren van dierentuinen met tijgers en andere katachtigen in de Verenigde Staten. Hij is de voormalige zakenpartner en rivaal van de hoofdpersoon van die serie Joseph Maldonado-Passage - beter bekend als Joe Exotic. Maldonado-Passage zit momenteel een celstraf van 22 jaar uit omdat hij een huurmoordenaar had ingeschakeld om een andere concurrent, Carole Baskin, uit te schakelen. Nadat Joe Exotic werd opgepakt, nam Lowe de dierentuin van Joe Exotic over.

