Belgisch leger onderzoekt tent in klopjacht op gewapende militair Conings

In België is de klopjacht op de voortvluchtige militair Jurgen Conings voor de vierde dag op rij hervat. Donderdag is een camouflagetent met slaapzak en zeil gevonden, die nog wordt onderzocht op vingerafdrukken en dna-sporen. Het leger en de politie zoeken volgens lokale media in het Belgische deel van de provincie Limburg, het park Hoge Kempen en andere plekken in het land naar de sinds maandag vermiste militair. De Belgische justitie gaat er van uit Conings nog in leven is. Dinsdag is zijn auto aan de rand van een groot bos aangetroffen.

In de eerder gevonden afscheidsbrieven kondigde de 46-jarige Conings een „gewelddadige actie aan” en bedreigde hij de Belgische regering, virologen en het leger. Naar aanleiding daarvan moest de bekende viroloog Marc Van Ranst onderduiken en heeft de Belgische defensieminister Ludivine Dedonder extra bescherming gekregen. Van Conings is bekend dat hij extreemrechtse sympathieën koestert en dat veiligheidsdiensten hem als „potentieel gevaarlijke terrorist” beschouwen. In zijn brieven maakte hij duidelijk niet te kunnen leven in een door coronaregels gedomineerde maatschappij.

Bij zijn laatste bezoek aan de kazerne heeft hij onder meer een machinepistool en raketwerpers meegenomen. Dinsdag begonnen de politie en het leger een klopjacht naar de man. Daarbij troffen ze zijn auto met een deel van de wapens aan. In de daaropvolgende dagen intensiveerden de autoriteiten de zoekactie en kamden ze onder meer een natuurgebied van 12.000 hectare bos uit, maar van Conings zelf ontbreekt ieder spoor. België heeft de hulp van Duitsland en Nederland inmiddels ingeschakeld.

Bewapeningsregels

Conings was schietinstructeur bij het leger. Hij gebruikte tegen zijn collega’s de smoes dat hij woensdag een schietoefening zou hebben, en daarom bij het wapendepot in de kazerne moest zijn. De gang van zaken heeft tot veel kritiek geleid op de veiligheidsprotocollen binnen het leger. In reactie daarop heeft de Belgische regering vrijdag aangekondigd de regels voor de bewapening van militairen aan te scherpen.

De in het parlement onder vuur liggende defensieminister Dedonder erkende enkele „fouten in de procedure”. Die probeert ze recht te zetten in een wetswijziging die het toezicht op alle bewapende militairen moet verbeteren. Nu gebeurt dat in feite alleen bij de 28 van hen die momenteel op de radar van de militaire inlichtingendienst staan. De minister kondigde ook strengere sancties aan voor militairen die zich racistisch, seksistisch of fascistisch uiten.

In België is flinke kritiek op het feit dat militairen die als potentiële terroristen worden beschouwd, toegang hebben tot wapens en actief zijn in het leger. De militaire vakbond stelde dat een positie op zo’n lijst van potentiële terroristen niet per definitie tot een ontslag leidt. Eerst vindt er grondig onderzoek plaats naar de motieven. Zolang de militairen zich aan alle regels houden, kunnen ze in dienst blijven.

