Andrea Maier: ‘Ik heb diep respect voor het coronavirus’

Andrea Maier (43) – internist, geriater en gerontoloog, sinds haar drieëndertigste hoogleraar – is net aan een nieuwe baan in Singapore begonnen. Ze gaat onderzoeken hoe veertigers en vijftigers jonger kunnen worden gemaakt. Die woorden gebruikt ze: jonger maken. Hoe en wat, dat komt zo. Wat ze over Covid en haar specialisme te zeggen heeft komt ook zo. Eerst hoe ze eraan toe is, na dertien dagen quarantaine en nog acht dagen te gaan. Want dat zijn de regels nu in Singapore. Drie weken hotelquarantaine voor iedereen die het land in wil. Ze is er, zegt ze, bijna gek van geworden.

CV Andrea Maier (Aurich, Duitsland, 1978) specialiseerde zich tot internist-oudergeneeskunde en gerontoloog in Leiden. Ze promoveerde op onderzoek naar verouderingsprocessen in cellen. In 2012 werd ze benoemd tot hoogleraar interne geneeskunde aan het VUmc in Amsterdam. Ze was ook hoogleraar in Melbourne, Australië. Nu leidt ze het Centre for Healthy Longevity in Singapore. Ze werkt nog een dag per week als hoogleraar aan de Vrije Universiteit.

Sinds zondag, de dag voor dit gesprek, zit ze in een betere kamer en trekt ze bij, maar het begon zo: „Ik landde op 3 mei en werd met acht mensen in een bus geplaatst. Die bracht ons naar een hotel dat door de overheid was aangewezen. Ik kreeg een kleine kamer met een raam dat niet open kon en een slechte airconditioner. Dat werd dus een interessant experiment”.

Had u zich erop voorbereid?

„Ja, heel goed.” Ze houdt een springtouw omhoog voor de camera – we praten via Zoom – en daarna een knijpbal om de handen en onderarmen te trainen. Op de vloer ligt een yogamat. Om haar heen: boeken en beeldschermen. „Ik verheugde me op drie weken hard werken. Maar waar ik nooit aan gedacht had: dat ik geen geluiden van buiten zou horen, geen temperatuurverschillen zou voelen. Geen wind, geen regen, geen zon, geen vogels. Normaal slaap ik met de ramen open en ik doe de gekste dingen qua sport, woestijnwandelen, lange afstanden zwemmen,en opeens zit je opgesloten in een ruimte waar je niet kunt ademen. Je zegt tegen jezelf: je kunt dit, je bent sterk, je gaat niet opgeven, je hebt nog nóóit in je leven opgegeven. Maar na een paar dagen – je ontspoort gewoon.”

Ontsporen?

„Hoge hartslag, slecht slapen, onrust, een traag brein. Ik had mooie wijn gekregen van mijn nieuwe collega’s, maar die smaakte nergens naar. Moleculair goed te verklaren, want als de zintuigen niet geprikkeld worden, werken de enzymen niet en wordt alles down gereguleerd. Je hele lichaam gaat in de spaarstand.”

Werd u ook somber?

„Vooral ’s ochtends, als iedereen in Nederland nog sliep. De ochtenden zonder geluid en zonder interactie met je geliefden, zonder mijn man, die waren het lastigste. Je denkt aan de 13.000 andere mensen die op het moment in Singapore in hotelquarantaine zitten en ook aan al die mensen in verpleeghuizen, alleen in hun kamertje, en niemand die aan ze vraagt: wilt u het raam open hebben? Het raam kán vaak niet eens open, ze zouden er eens uit kunnen vallen. Die deprivatie van de zintuigen en wat dat met je doet, dat was voor mij de grootste eyeopener. Je gaat aan gevangenissen denken, aan oorlog, wat mensen dan allemaal wordt aangedaan.”

In een eerder interview vertelde u over uw vader, die na zijn vlucht uit de DDR achttien maanden in een isoleercel heeft gezeten. Dacht u ook aan hem?

„Ik had de link nog niet gelegd, maar ja: ik begrijp nu hoe kapot je gaat door isolatie.”

Hij verliet het gezin toen u acht was en u heeft hem daarna nooit meer gezien. Begrijpt u hem nu beter?

„Ik begreep hem al en ik heb nooit slechte gevoelens over hem gehad. Ik ben mijn hele leven al trots dat het hem gelukt is om naar het Westen te komen. Mensen die vluchten zijn heroes, survivors. Wat ik nu heb meegemaakt stelt natuurlijk niets voor. Ik had een warm bed en drie keer per dag werd er eten voor mijn deur gezet. Ik had het ook niet willen missen, al ging het echt niet goed met me de afgelopen dertien dagen. Na een week schreef ik in mijn dagboek: lucht is een recht!”

En toen?

„Ben ik gaan vechten. Ik belde de receptie. Ze konden niets voor me doen. Ik belde andere hotels. ‘We zouden u graag opnemen, maar het mag niet.’ Ik deed een officieel verzoek tot overplaatsing. Afgewezen. En toen…”

Ze onderbreekt zichzelf en zegt hoe lastig ze het vond: gebruikmaken van haar vermogen om systemen te doorgronden en oplossingen te vinden. „Hele groepen mensen in een afhankelijke positie hebben dat vermogen niet. Het voelde oneerlijk. Maar ik kon het geestelijk niet meer aan, dus ik heb het toch gedaan. Ik dacht: ik heb bètablokkers nodig en slaappillen. Ik heb een formulier ingevuld voor een consult met de huisarts. Aan de telefoon zei ik dat ik alle kenmerken van claustrofobie had. De huisarts vroeg: heeft uw kamer een raam dat open kan? Nee? Dan ga ik voor u een certificaat uitschrijven waarmee u…” Een dag later kon ze verhuizen. Ze heeft nu een kamer met openslaande deuren naar een balkon. „Ik heb gedanst van opluchting.”

Andrea Maier zegt al jaren dat alle ouderdomsziekten – diabetes, hartfalen, kanker, dementie, artritis, COPD, osteoporose – dezelfde oorzaak hebben: schade aan de cellen die bij het stijgen van de leeftijd verergert en zich niet meer herstelt. Ze noemt veroudering zélf een ziekte en zoekt naar medicijnen om dat mechanisme te vertragen of te stoppen. Op den duur, denkt ze, zullen mensen langer leven zonder chronische aandoeningen.

Andrea Maier sport in haar hotelkamer in Singapore. Foto Privécollectie

Ze onderzoekt ook de invloed van leefstijl op die aandoeningen. Bewegen, eten, roken, drinken. De afgelopen vijf jaar was ze niet alleen hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, maar ook in Australië. Ze leidde de divisie interne geneeskunde, longgeneeskunde, geriatrie en langdurige zorg in het Royal Melbourne Hospital. Maar daar is ze nu weg. Ze is door de Nationale Universiteit Singapore gevraagd om het Centre for Healthy Longevity te leiden. „Singapore heeft een groot probleem met een snel verouderende bevolking”, zegt ze. „De overheid is vastbesloten om dat op te lossen.”

En nu gaat u de mensen jonger maken?

„De veertigers en vijftigers, ja. We gaan ook naar kinderen en baby’s kijken. En wat moeders kunnen doen om hun kind tijdens de zwangerschap de beste kans te geven om later geen ouderdomsziekten te krijgen.”

En dat is?

„Dat zijn we nu aan het onderzoeken, samen met sociologen, antropologen, psychologen en biologen. Het is een radicale aanpak op alle niveaus: hoe mensen wonen, hoeveel zonlicht ze krijgen, hoeveel stress ze ervaren, hoe ze kunnen worden uitgenodigd om meer te bewegen, wat het doet als er meer groen in de buurt is of als je de voedselvoorziening verandert.”

U kijkt ook naar medicijnen?

„Medicijnen en voedingssupplementen. Ik zet trials op om de effecten daarvan te onderzoeken. Ik word ook ingezet om kennis te koppelen, I am the glue. Vandaag nog, we hadden een meeting met een expert uit Cambridge die alles weet over genetica en alles over kanker, geniaal, maar het effect van veroudering had hij nog niet in zijn onderzoek betrokken. Ik ben dan degene die dat zegt en zo is er vanmiddag een mooie nieuwe bloem gaan bloeien. De inspiratie hier is niet te stoppen. Als ik terugkom naar Nederland, ik weet nog niet wanneer, zal ik veel meer kennis hebben over wat we kunnen doen tegen verouderingsziekten.”

Mag een veertiger in Singapore straks weigeren om medicijnen tegen veroudering te slikken?

„Ja, natuurlijk. Het ethische framework is hier heel sterk. Maar als je mensen goed uitlegt wat de voordelen zijn, zullen ze geneigd zijn om in elk geval wel aan onderzoek mee te doen, dat is overal op de wereld zo. Je moet ze de kennis geven waardoor ze zelf een weloverwogen besluit kunnen nemen.”

En als je toch liever geen pillen slikt? Of blijft roken? Of dik bent?

„Prima, zolang je de consequenties van je eigen keuze maar accepteert. Als je niet afvalt en je blijft te zwaar, krijg je geen nieuwe knie. Hoever je daarin mag gaan, weet ik niet. Dat is aan de politiek.”

Gezondheid gaat boven alles?

„Dat is de keuze van de maatschappij.”

Andrea Maier was met haar man – hoofd van de afdeling klinische genetica van Amsterdam UMC – in Singapore toen ze voor het eerst met de pandemie te maken kreeg, begin februari 2020. „We kregen een mondmasker uitgereikt en overal werd je temperatuur gemeten. We dachten nog: wat een onzin, wat een land, wat grappig. We maakten selfies met onze maskers op. Achteraf hadden ze in Singapore allang door wat er aan de hand was.”

U had het dus niet door.

„Nee. Ik ben daarna naar Melbourne gegaan en ik vond het ook nog onzin toen ik in maart niet naar Frankrijk kon voor een conferentie. Australië had de grenzen gesloten. Twee weken later bleek dat heel veel mensen op die conferentie Covid hadden gekregen. Vanaf maart zijn we in Melbourne bezig geweest om ons op de eerste piek voor te bereiden. Die kwam niet, maar na een paar maanden hadden we opeens een enorme uitbraak. In Australië is bijna geen Covid geweest, behalve in Melbourne, in de omgeving van míjn ziekenhuis en vervolgens ín het ziekenhuis. Wij werden de hotspot, waarschijnlijk doordat er vlak bij ons een flat was met asielzoekers. Te veel mensen in te kleine ruimtes zonder frisse lucht. In ons ziekenhuis konden de ramen ook niet open en was de luchtcirculatie slecht. Ik heb me nu pas goed gerealiseerd wat je mensen daarmee aandoet. En hoe gevaarlijk het is. Iedereen raakte besmet, ook artsen en verpleegkundigen. We moesten verpleegkundigen uit andere delen van Australië invliegen. Als ze ook maar even onbeschermd contact hadden gehad met Covid-patiënten gingen ze veertien dagen in hotelquarantaine. Maar we hebben wel teams van psychologen ingezet om ze te begeleiden.”

Het is je eigen keus. Als je niet afvalt en je blijft te zwaar, krijg je geen nieuwe knie

U heeft veel bijgeleerd.

„Het was een verschrikkelijke tijd en toch ben ik Covid ook dankbaar. Wat we voorheen in geen tien jaar voor elkaar kregen, kregen we nu binnen een jaar voor elkaar. We hebben de bevolking geleerd hoe je besmettingen voorkomt, ook met griep of verkoudheid. We weten welke patiënten risico lopen om aan Covid te overlijden en wat de beslissende factoren zijn. We weten hoe we patiënten kunnen behandelen. En er is een vaccin. Alles wat we in de verouderingswetenschap al heel lang willen, namelijk modellen bouwen waarmee we voorspellingen kunnen doen en preventie kunnen toepassen, dat kunnen we nu voor Covid.”

In Nederland is veel te doen geweest over de vraag of tachtigplussers nog wel naar de IC mochten.

„Vreselijk irritant. Mijn bloeddruk gaat meteen 100 millimeter kwikdruk omhoog. Tachtigplussers met Covid gaan in Nederland gewoon naar de IC als artsen denken dat ze er baat bij hebben. Net als tachtigplussers met een longontsteking die niet door Covid wordt veroorzaakt. Of tachtigplussers met een andere ziekte. De screeningscriteria – gaat deze patiënt het redden en hoe is die er daarna aan toe – bestaan allang en zijn door Covid niet veranderd. We moeten ophouden om Covid als iets bijzonders te zien. Het is gewoon een ziekte en we zullen ermee moeten leren leven.”

Waarom gebeurt dat niet?

„Omdat we nog steeds in de ban zijn van het idee dat het allemaal nog veel erger zal worden en ons vreselijke dingen zullen overkomen.”

Zoals in India.

„Daar heeft de overheid het niet onder controle. Maar in Europa en andere delen van de wereld is het wel onder controle. De meeste mensen zijn binnenkort gevaccineerd en we weten met welke maatregelen we het aantal besmettingen omlaag kunnen brengen.”

En de nieuwe varianten?

„Die zijn er ook bij het griepvirus. Daarom krijgen kwetsbare mensen elk jaar een griepprik. Het virus is niet dom, hè. Excuus voor deze zijsprong, maar ik vind dat prachtig. De schoonheid van moleculen die zich telkens zo weten aan te passen dat ze onze cellen beter kunnen binnendringen. Zo’n klein organisme dat de species homo sapiens, die alles denkt te beheersen, in bedwang krijgt – daar heb ik diep respect voor. Daar gaat mijn bloeddruk echt van omlaag.”

U bent nu zonder uw man in Singapore.

„Het idee was dat we samen zouden gaan en dat hij hier deels zou werken. Maar Singapore houdt zijn grenzen mogelijk tot midden 2022 gesloten, in navolging van Australië. Heen en weer vliegen is onmogelijk. Ik heb een retourticket voor augustus, maar dat gaat natuurlijk nooit lukken. Ik zit vast.”

Nogal een opoffering.

„Dat hoort erbij, in deze baan. Zo heeft iedereen wat. Angela Merkel heeft de afgelopen zestien jaar ook niet geleefd.”

