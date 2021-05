Zuid-Italië snakt naar Europees herstelfonds

Het is zó symbolisch. Driekwart eeuw nadat arts en schrijver Carlo Levi zijn beroemde aanklacht schreef tegen de verwaarlozing van het zuiden van Italië, het boek Christus kwam niet verder dan Eboli, kan je moeiteloos een update daarvan maken: de hogesnelheidstrein komt niet verder dan Salerno.

De havenstad Salerno ligt iets noordelijker, een half uurtje rijden van Eboli. En de Mezzogiorno, de verzamelnaam voor het zuiden, is nog steeds een achtergebleven gebied. De scholen zijn er slechter, evenals de wegen, de spoorlijnen, de huizen en de zorg. De levensstandaard en -verwachting liggen lager, de werkloosheid en de kindersterfte hoger. Eén op de drie afgestudeerden trekt weg. Nergens in een EU-land is de kloof tussen regio’s zo groot.

Decennialang zijn de overheidsinvesteringen in het zuiden achtergebleven bij die in het noorden. Maar nu is er ineens de kans om een enorme inhaalslag te maken. De miljarden aan Europese leningen en schenkingen in het herstelfonds zijn bedoeld voor structurele investeringen om het perspectief op groei te vergroten. En dat is precies waar het zuiden, waar ruim een derde van de Italianen woont, behoefte aan heeft.

Als je tijdens een korte reis naar Salerno, Potenza en Bari met willekeurige mensen op straat hierover praat, zijn de gedachten elders. De directe nood als gevolg van de coronapandemie is nog te hoog, de frustratie te groot. „We moeten er eerst aan denken al die tienduizenden mensen te helpen die de afgelopen maanden nauwelijks inkomen hadden”, zegt Carmen, een net begonnen lerares die haar achternaam niet wil geven, in Salerno. Maar ondernemers en bestuurders hopen dat het herstelfonds een keerpunt wordt in het drama van de Mezzogiorno. Economen roepen op daarbij groots te denken: is dit niet hét moment om te proberen het Duitse voorbeeld van na de eenwording te volgen?

Er zijn verschillen, zegt de Napolitaanse econoom Luciano Brancaccio. Duitsland heeft massaler geïnvesteerd in het oosten dan Italië nu in het zuiden wil doen. De kloof tussen noord en zuid in Italië gaat verder terug in de tijd dan die tussen oost en west in Duitsland. „Maar het is een illustratieve vergelijking”, zegt hij. „Die herinnert eraan dat we een historische kans hebben. Laten we nu vooral veel ambitie tonen.”

Infrastructuur

Bij aankomst in Salerno is het feest. Vuurwerk schiet de lucht in of knalt hard tegen de huizen op. Auto’s en scooters schieten continu toeterend heen en weer over de boulevard langs de baai. Massaal is de stad uitgelopen en bijna iedereen heeft iets paars aangetrokken. „Na 23 jaar zijn we eindelijk weer in de Serie A”, zegt een aangeschoten supporter van de voetbalclub Salernitana vanachter een mondkapje. „We doen weer mee met de groten.”

In zijn kantoortje op het haventerrein glimlacht Agostino Gallozzi in respons op de vraag of dit een voorbode is van wat het Herstelfonds kan betekenen. „Laten we het hopen”, zegt hij voorzichtig. Rederij Gallozzi is groot geworden met het verschepen van ingeblikte tomaten („zeer geliefd bij de mijnwerkers van Liverpool en Birmingham”), heeft kantoren in China en Turkije en bereidt verdere expansie voor in Duitsland, Spanje en de Verenigde Staten.

„Infrastructuur is de sleutel voor de ontwikkeling van het zuiden”, zegt bestuursvoorzitter Gallozzi. Waarom stopt de hogesnelheidstrein in Salerno, terwijl het nog ruim vierhonderd kilometer verder is naar de punt van de Italiaanse laars, naar Reggio Calabria en de oversteek naar Sicilië? Waarom was er tot een paar jaar terug geen goede autoweg verder naar die punt? Waarom zijn er geen goede verbindingen van oost naar west, tussen de Tyrreense en de Adriatische Zee? „Met een betere infrastructuur kunnen we het zuiden beter integreren. Dat is de voorwaarde voor ontwikkeling in een wereld die gebaseerd is op mobiliteit van mensen en goederen.” Daarom, vindt hij, moet je je niet meteen afvragen hoeveel mensen er in zo’n hogesnelheidstrein naar Reggio Calabria zouden zitten. „We moeten niet naar de korte termijn kijken. Het gaat erom de mogelijkheden te scheppen voor de ontwikkeling op langere termijn.”

Een beschadigde brug in Potenza. Foto Ivan Romano

Hij denkt uitdrukkelijk niet alleen aan betere wegen voor vrachtwagens, die elkaar nu nauwelijks kunnen passeren in de bochten op de toegangsweg naar de haven. Wegen, spoorlijnen en niet te vergeten goed internet zijn belangrijk, maar beter onderwijs is net zo belangrijk. „We hebben een achterstand op het gebied van menselijke kapitaal. We moeten het basisniveau van scholing verhogen en veel meer aandacht geven aan technische studies. We moeten investeren in infrastructuur en mensen.”

En het kan, hij heeft het zelf gezien in Rostock, in het voormalige Oost-Duitsland. „Al onze kranen worden gemaakt in Rostock. Er is veel geld in gestopt, maar het werkt daar nu. We mogen deze kans niet verspelen. Uiteindelijk moeten we alle leningen die we nu in het herstelfonds afsluiten, kunnen terugbetalen. Daarvoor moeten we groeien. We moeten het idee terugkrijgen dat we meesters zijn van onze eigen toekomst.”

Digitalisering

De vierbaansweg naar Potenza voert, langs Eboli, door de groene heuvels van Basilicata. Ruig terrein, wegen die vaak versmallen tot tweebaansweg wegens de zichtbare rot in het beton. Veel gestaag draaiende windmolens, regenwolken boven de uitlopers van de Apennijnen. Potenza zelf, gebouwd op een heuvel, heeft op het oude centrum na weinig aantrekkelijks. Foeilelijke hoge flats, vervaalde huizen. De openbare lift die mensen naar het centrale marktplein brengt, is smerig. Deze ‘stad van trappen’ beroemt zich erop het langste roltrappennetwerk van Europa te hebben, maar veel ervan staan stil. In deze regiohoofdstad rolt het geld niet.

Binnen in het moderne kantoor van het regiobestuur verontschuldigt een medewerker van de gouverneur zich tweemaal. Ten eerste dat de afspraak met zijn baas niet kan doorgaan en ten tweede dat het gebouw weinig charme heeft. „Maar we compenseren dat met veel moderne kunst binnen”, zegt hij.

Het Italiaanse kabinet heeft een actieplan om het stroperige openbaar bestuur te ontbureaucratiseren.

Ook in het perspectief van politieke bestuurders in het zuiden staan infrastructuur en onderwijs centraal. Maar de medewerker, die zegt dat hij namens de gouverneur spreekt maar niet met zijn naam in de krant wil, voegt daar meteen een derde element aan toe: digitalisering. En niet alleen voor het gemak en de snelheid. „Het helpt tegen corruptie, want zo haal je de discretionariteit weg van een ambtenaar die ergens over moet besluiten”, zegt hij. „Een voorbeeld: we kunnen nu vaccinaties aanvragen via internet. Het is een recht, vastgelegd in digitale procedures. Je hoeft het niet als een gunst te vragen aan je arts, of een politicus.”

Nog zo’n bijeffect: digitalisering centraliseert de besluitvorming. De procedures worden op centraal niveau vastgelegd. „Een van de grootste problemen van het lokale bestuur is dat veel mensen verouderde competenties hebben”, zegt hij. „Dat veel projecten vastlopen in het zuiden komt niet doordat er geen geld is, maar omdat er vaak geen goede uitvoeringsplannen zijn. Het lokale bestuur kan het vaak gewoon niet aan.”

In zekere zin, zegt hij, is een update nodig van de Cassa del Mezzogiorno uit zijn ‘goede’ periode. Die Cassa was een overheidsfonds voor investeringen in het zuiden, ingesteld in 1950. Economen als de Napolitaan Brancaccio zeggen dat dit in de eerste twee decennia daarna een grote groei-impuls heeft gegeven aan het zuiden. Maar rond 1970 begon het fout te gaan. De zware industrie waarin veelal was geïnvesteerd, kwam in de problemen. Bovendien begonnen de regerende christen-democratische partij het geld te gebruiken voor cliëntelistische en consumptieve doelen in plaats van investeringen. Het fonds werd langzaam afgebouwd en in 1992 opgeheven.

Om lacunes in het lokale bestuur te omzeilen pleit ook Brancaccio voor een centrale regie, in Rome, voor de herstelfondsprojecten in het zuiden. Het regiobestuur in Basilicata kan zich daar in grote lijnen in vinden, als het maar in goed overleg gaat. Als we het gebouw uit lopen, zegt de medewerker zachtjes: „Bijna iedereen hier is aangenomen louter omdat ze iemand kenden, een contact, een vriendje. Het kost veel tijd om dat te corrigeren.”

HSL op verlanglijstje

Zeven kwartier rijden naar het zuiden ligt Aliano, waar schrijver Carlo Levi, verbannen door het fascistische regime, bijna twee jaar in ballingschap zat, voordat hij in 1936 naar Frankrijk mocht. Maar de reis gaat naar Bari, eerst over tweebaanswegen door de bergen, later over bredere wegen in het vlakkere Puglia, de hak van de Italiaanse laars.

Dit is de regio die er economisch het best voor staat in het zuiden. Toeristen ontdekten de achthonderd kilometer kust – veel Nederlanders hebben hier de afgelopen jaren een huis gekocht, voetballer Frenkie de Jong vierde hier vorig jaar vakantie. Er is een kenniscentrum voor ruimtevaart. Maar het spoorverkeer langs de Adriatische kust naar het noorden wordt nog steeds gehinderd door een stuk van 23 kilometer enkelspoor en tunnels waar de veelgebruikte containers van 45 voet niet doorheen kunnen. Daarom staat een hogesnelheidslijn ook hoog op het verlanglijstje in Puglia. Het herstelfonds voorziet in een snellere spoorverbinding tussen Napels en Bari, maar over een hsl langs de steden aan de Adriatische kust, van Bari naar Bologna, is nog niets besloten.

„In essentie willen we dat de grondwet wordt toegepast”, zegt Claudio Stefanazzi, kabinetschef van de regionale gouverneur. „Daarin staat dat alle Italianen recht hebben op gelijke voorzieningen van de staat. Waarom gaan scholieren in het noorden dan heel de dag naar school en moeten mensen hier om 13 uur vrij nemen om hun kinderen op te halen? Waarom is er in het zuiden veel minder publieke kinderopvang dan in het noorden? Waarom is er hier per persoon minder geld beschikbaar voor zorg dan in het noorden?”

Om de ambities van Puglia samen te vatten, zegt hij: „We willen in staat worden gesteld om te concurreren op basis van goede voorzieningen. We willen een gelijk speelveld hebben met andere regio’s in Europa. Nu is de ongelijkheid tussen burgers in het zuiden en die in het noorden te groot.”

Supporters van Salernitana vieren in Salerno de promotie van hun club. Foto Getty Images

Onderbenutte productiecapaciteit

Betere treinen en wegen, betere scholen, digitalisering, een betere leefomgeving: dat zijn de hoofddoelen voor het zuiden met het geld van het herstelfonds. Econoom Brancaccio resumeert: investeren in infrastructuur en menselijk kapitaal. En het probleem van de maffia? „De georganiseerde misdaad in de economie is allang niet meer alleen en vooral een probleem van het zuiden. Het is een reëel probleem, overal in Italië, maar dat mag geen alibi worden om niet te investeren. We kunnen het gevaar van infiltratie in grote projecten aanpakken door effectieve controles tijdens de uitvoering. En uiteindelijk trekken we het kleed onder de georganiseerde misdaad weg door de achterstanden aan te pakken en mensen betere kansen te geven. Dat is de beste manier om de maffia tegen te werken.”

Volgens Franco Giuliano, oprichter van een stichting die al jaren roept om betere en snellere treinen, hebben gerichte investeringen in het zuiden meerwaarde omdat het groeipotentieel zo hoog is. Er is veel onderbenutte productiecapaciteit. „Wij kunnen de locomotief van Italië worden”, zegt hij. „Het zuiden heeft enorme mogelijkheden, juist omdat het zo lang aan zijn lot is overgelaten.”

