Zombiebedrijven? Er dreigen zombielanden!

Een zwakke Amerikaanse dollar wordt in Europa doorgaans gezien als slecht nieuws. Europese spullen worden duurder in het buitenland, de concurrentiepositie verslechtert en dat gaat ten koste van de welvaartsgroei. En die hebben we, vooral nu, zo hard nodig om de pandemie achter ons te laten.

Vorig jaar rond deze tijd ging er 1,09 dollar in een euro. Nu schommelt de Amerikaanse munt al een tijd lang rond de 1,20, met een verzwakking naar 1,22 in de afgelopen weken. Valutastrategen voorspellen verdere zwakte (ING), of herstel (Rabo). Dat is geen besluiteloosheid, maar geeft er blijk van dat op dit moment goede redenen zijn te geven voor welke richting van de wisselkoers dan ook.

Voor Europa maakt het weinig uit, zolang het maar niet te snel gaat of extreem wordt. Een kleine verzwakking van de dollar kan op dit moment best goed uitkomen: de Europese invoer wordt er goedkoper door, en dat kan helpen voorkomen dat de Europese inflatie door het pandemieherstel tijdelijk uit de hand loopt.

In de wijdere wereld hangt veel meer af van de dollarkoers. In het Westen zijn we bezig met de vraag hoeveel bedrijven en zelfstandigen het straks alsnog niet halen. Het aantal faillissementen is laag, maar kan snel oplopen als de pandemiehulp stopt. Als de huisbaas zijn tijdelijk verlaagde huur weer opkrikt, of het verleende uitstel opvraagt. Als de fiscus de achterstallige belasting, die ruimhartig de toekomst in werd geschoven, komt ophalen.

Maar ‘wandelende doden’ heb je niet alleen in het binnenlandse bedrijfsleven. Er zijn hele landen met midden- of lage inkomens die het tot dusver hebben uitgehouden, maar die straks kunnen bezwijken onder hun schulden. Want ook bij hen zijn die door de pandemie gestegen. Veel van die schulden zijn in dollars, want bedoeld om invoer mee te betalen. Of bedrijven en banken zijn schulden in dollars aangegaan omdat de rente daarop zo laag was.

Eens komt de dag waarop die schulden moeten worden terugbetaald. Het International Institute of Finance, de internationale bankenclub, berekende vorige week dat opkomende landen volgend jaar anderhalf maal meer rente kwijt zullen zijn dan voor de pandemie. Alleen al de overheidsschuld is met een zesde gestegen, en daar komen de schulden van bedrijven, huishoudens en de financiële sector nog bij.

In het eerste kwartaal van dit jaar bedroeg de totale schuld van opkomende landen 86.000 miljard dollar, en dat is 11.000 miljard meer dan vóór de pandemie. Voor het deel van de schulden dat in dollars moet worden terugbetaald, is een zwakke Amerikaanse munt uiteraard beter dan een sterke.

En dan zijn er nog de landen met de laagste inkomens. Afgezien van hun dollarschulden luidt een groeiend deel van de schuld in Chinese renminbi – een munt die deels de dollar schaduwt – al weet niemand precies hoeveel. Afwikkeling van die schulden, in geval van een crisis, kan dramatisch worden. Het Peterson Institute, een Amerikaanse denktank, wist de hand te leggen op de schuldcontracten die China sluit: draconische voorwaarden, dwingende onderpanden en clausules waarin verboden wordt de schulden af te wikkelen via de Club van Parijs – waar crediteurenlanden er van oudsher samen proberen uit te komen.

Dat is geen pretje. En het zou beter zijn als China ook in dit verband meer de volwassen positie in de internationale gemeenschap inneemt die het in de praktijk al lang heeft. Als je een robot op Mars kunt laten landen, dan moet iets meer internationale verantwoordelijkheid op je thuisplaneet toch ook lukken, niet?

Maarten Schinkel schrijft over economie en financiële markten.

