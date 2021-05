Thuis leer je het bijzondere ontdekken in het gewone

We hebben een nieuwe afwaskwast en ik ben er reuze blij mee. Meer dan dat, de nieuwe borstel geeft me elke keer het prettige gevoel dat ik het leven goed op orde heb. ’t Is een Ikeaatje. Hij heeft een leuke ronde vorm, een zeegroene kleur en, dat is wat hem zo aantrekkelijk maakt, een zuignap waarmee je ’m aan de gootsteen vast kunt nappen. Zodat-ie niet in sliertjes spaghetti, plukjes peterselie, stukjes aardappelschil of vettige rode weet-niet-wat-dat-is ligt.

Ik lach hem elke keer toe als ik hem zie. Dag mooie borstel! Dag fijn ding!

Zo loop ik de laatste tijd ook nogal eens door de gang te neuriën, waar een kleed is weggehaald zodat je de oude plavuizen beter ziet en waar nu echt, en niet alleen als voornemen, altijd een vaas tulpen of anemonen op een kastje staat, en dan denk ik elke keer: leuk hier. Fijn.

Schrijver en filosoof Pieter Hoexum, die veel geschreven heeft over wonen (onder meer in zijn boek Thuis. Filosofische verkenningen van het alledaagse), meent dat thuis de plek is waar je de dingen niet (meer) opmerkt. En dat is in zekere zin waar, thuis is alles wat je oog ontmoet vertrouwd en zoals je het kent, dat is precies waarom je je er thuis voelt. Tegelijkertijd is het ook niet waar, want je voelt je ook thuis omdat wat je ziet je zo aangenaam treft, daarom geef je je moeite om het thuis mooi en plezierig te maken. Dat weet Hoexum ook, want hij schrijft dat je over thuis ongeveer alles kunt beweren en dat dat dan allemaal waar is. „Thuis is de plek waar je werkelijk aanwezig kan zijn, én thuis is de plek waar je heerlijk afwezig mag zijn.” Precies.

Er is in dit jaar veel gelegenheid en aanleiding geweest om over ‘thuis-zijn’ na te denken. Hoexum schreef onlangs in Trouw over de dingen die zo onnadrukkelijk zijn dat je er geen gedachten over hebt, de ‘onder-gewone dingen’, zoals hij ze met een term van de Franse schrijver Georges Perec noemt: „Wat elke dag gebeurt en elke dag terugkomt, het banale, het alledaagse, het vanzelfsprekende, het gangbare, het gewone, het ‘onder-gewone’, de achtergrondruis, het gebruikelijke…”

Voor zijn verhuizing had Hoexum twee fotografen gevraagd om juist dat aspect van zijn oude huis te fotograferen. Er stonden een paar foto’s bij zijn stuk, onder meer van pianopedalen boven grijs linoleum. Je gaat vanzelf door je eigen huis lopen en bedenken wat voor zulke foto’s in aanmerking zou komen: de afvoer van de gootsteen, een kras in de vloer, net iets te veel pantoffels in een hoek van de slaapkamer, de bio-vuilnisemmer met de vloer eromheen, waar bijna altijd wel iets is gevallen aan sinaasspetters of verdroogde bloemblaadjes. Deurknoppen en lichtknopjes zijn al bijna te nadrukkelijk, die zijn ontworpen en vaak ook bewust gekozen, maar dat je de stofzuiger altijd zo scheef in die gangkast zag staan in je vertrouwde huis, dat hoort bij thuis-zijn.

Het onnadrukkelijke is altijd een fijn onderwerp, omdat je ineens iets in het licht tilt dat al te gewoon leek, maar dat bij nader inzien toch interessant is, omdat het je dagen bepaalt. Misschien zelfs wel je humeur, al wordt de grondtoon daarvan door allerlei factoren in jezelf bepaald. Maar er is altijd wel enige ruimte voor een verheugd gevoel als de omgeving daar aanleiding toe geeft – hoe de zon net blinkt in een gebogen roestvrijstalen stoelleuning bijvoorbeeld, dat doet-ie nu, en dan kijk je ineens even naar die hele stoel en ziet dat de zon ook op de zitting ligt te zonnen en er iets van een patroon op legt, en dat alles kan je ineens zó verheugen dat je aandachtig de vensterbank begint af te tasten met je ogen op zoek naar meer wat de moeite waard is. Je ziet hoe twee kleine gedichten in lijstjes, nooit opgehangen, behaaglijk tegen de boekenkast leunen. Dat de kleuren van de kussens terugkomen in een keramieken kaarsenstandaard en de kleur van een houten voetenbankje zo uit een rand van het kleed gestapt lijkt – toeval, maar hoe plezierig is het niet om dat waar te nemen. Het hoeft niet eens mooi te zijn allemaal, in de zin van esthetisch, het hoeft alleen maar prettig te zijn om naar te kijken.

Prettig thuis.

Ik denk vaak dat ik, en dat zal dan wel niet alleen voor mij gelden, dit jaar als het ware dieper in het wonen en in het thuis-zijn gezakt ben, alsof ik nu beter weet wat het is. Omdat er geen ontsnappen aan was misschien. Al een jaar lang is de wereld voornamelijk beperkt tot het eigen huis, en dan kun je dat natuurlijk onuitsprekelijk vervelend gaan vinden, maar het kan ook zijn dat zich van alles aandient. Wie zei dat ook weer, dat je, om werkelijk iets te ontdekken, onafgebroken naar hetzelfde moet kijken? Een beeldend kunstenaar ongetwijfeld, die zijn dat vaak al gewend. De blik niet afwenden, niet denken dat je het allemaal al weet. Of denk dat je ergens anders bent, zoals in dat eenregelige gedicht van K. Schippers dat ‘Bij Loosdrecht’ heet: „Als dit Ierland was, zou ik beter kijken.”

Als het niet mijn huis was. Als ik hier niet elke dag zou zitten. Maar vervang een afwasborstel of hang een ander schilderij op en alles komt in een andere belichting te staan.

Hoe achteloos je vaak leeft. Maar het vergt ook oefening, en gek genoeg zelfs gewenning, om het bijzondere in het gewone te zien.

Als je ergens nieuw bent is het makkelijk, want dan is alles bijzonder. Zozeer zelfs dat je er helemaal niet in slaagt alles in één keer in je op te nemen, een onbekende kamer heeft meer sfeer dan details, eerder een wemeling van kleuren en dingen dan welomlijnde voorwerpen. Kom je er voor de tweede keer, dan beginnen de dingen duidelijker te worden en na een paar keer ben je gewend aan de aanblik. Bij een wandeling die je vaker maakt, gaat het net zo. De opwinding slijt snel. En ergens in die herhaalde keren verliest een plek zijn belang, die wekt geen nieuwsgierigheid meer en slijt af tot je zegt: „Ik heb het daar nu wel gezien.”

Het enorme welbehagen dat van al die rommelige kleine dingen uitgaat

Dan pas begint het interessant te worden. Nu doorzetten! Blijven komen. Steeds weer dezelfde wandeling maken, dezelfde treinreis, steeds weer in dezelfde stoel gaan zitten, net zo lang tot je het zó diep gewend bent dat de kleine verplaatsingen van het licht gedurende de dag je iets zeggen en je opmerkt dat die wel degelijk elke dag anders zijn, omdat licht echt nooit hetzelfde is.

En dan spreek je nog niet eens van verschillen die je na een poosje als enorm en grof voorkomen, zoals de lichtval in februari of juist in april verschil maakt voor de dagelijkse aanblik van alles in huis. De natuur buiten maakt het je nóg gemakkelijker, al willen december, januari, februari, maart en soms zelfs april weleens de indruk wekken dat ze enorm op elkaar lijken. Geloof dat niet. Ze zijn heel verschillend.

De Arche Literatur Kalender op mijn kamer vraagt om elke week een blad om te slaan, zodat steeds een andere schrijver in de kamer zit – wat een verschil! Française Marguerite Duras zit de ene week in de zon te roken, waar de vorige week de Tsjech Karel Polacek nog diep over zijn werk gebogen zat. De boeken die zich weer eens overal over de bank, de vloer, het bureau en de tafel verspreid hadden, zo langzaam dat het helemaal niet opviel, laten een leegte na nu ze opgeruimd zijn – en niet alleen een leegte: een gevoel van ruimte, opluchting, orde. Heerlijk!

Het is verbluffend hoe heerlijk bijna álles kan worden: de schone gootsteen, de gepoetste schoenen, de blauwe druifjes in de glazen puddingvorm. Wonen blijkt geen kwestie te zijn van in een stoel gaan zitten en heen en weer naar de keuken sloffen met je thee, je boterham, je vooruit-nog-één koekje. En dan een keer in de zoveel tijd eens wat opruimen en schoonmaken. Zo gaat wonen niet.

Als je nieuw in een huis komt wonen en je nog verliefd bent op het huis, is er vaak de sterke neiging om alles nogal leeg te laten. Die gestucte muren – hoe prachtig zijn ze niet! Niets meer aan doen. Een enkel schilderij is zó veel sprekender. De keuken oogt heerlijk opgeruimd nu de helft van de spullen nog in dozen zit – laat ze daar maar zitten!

Maar na een poosje vinden allerlei rare kleine dingen toch een weg en leunt een tegeltje tegen een muur, zit ergens een gek poppetje, heeft iemand een koelkastmagneet aan de afzuigkap geplakt en hangen in het hele huis schilderijen, prenten, teksten – helemaal niet meer alleen op die paar uitverkoren plaatsen. Dat is het verschil met hotelkamers of huurhuizen, hoe mooi ze ook zijn, hoe smaakvol ook ingericht, alles wat het thuis maakt ontbreekt – al kun je je er best enige tijd thuis voelen toch.

In woontijdschriften lijken alle mensen hetzelfde huis te hebben, allemaal met veel grijze steen, ongeschilderd hout, grijze wollen plaids en een enkel kleurig accent – een kussen of een plant. Nergens een boek te bekennen of een speelgoedje, laat staan doorgebogen bloemen of achtergebleven kerstverlichting.

Het enorme welbehagen dat van al die rommelige kleine dingen uitgaat. Dat hoort ook bij wonen. Wonen is niet zoiets als opruimen, het is een houding, op dagelijkse basis. Soms ben ik zo druk aan het wonen, opmerkzaam op de bank gezeten met mijn boek en mijn thee, dat ik aan lezen helemaal niet toe kom. Alles komt me bijzonder voor en toch ben ik hier helemaal thuis.

