Wie kijkt naar Paradiso ziet de ziel van Amsterdam

De reputatie van Paradiso is, ruim een halve eeuw nadat het voor het eerst de deuren opende voor het uitgaanspubliek, voor velen inmiddels zo slijtvast als het baksteen waaruit het pand in 1880 werd opgetrokken. Niet geheel ontoevallig werd het oude ‘verenigingsgebouw’ waarin Paradiso naam zou maken als poptempel, voordien gebruikt door de Vrije Gemeente, een naam die nog altijd op de gevel prijkt.

Het gebouw ‘kerk’ noemen, was voor de oorspronkelijke gebruikers uit den boze: het moderne en vrijzinnige godsdienstige leven dat men er binnensmuurs voorstond, beperkte zich niet tot ‘slechts’ bijbelexegese, maar omvatte wijsheden uit diverse windrichtingen en gaf een stem aan meerdere gezindten.

Fotograaf Floor Wesseling werd zelf ook vastgelegd, door een bezoeker.

Die belofte van vrijgevochtendheid zou, in ieder geval in naam, altijd tot de kern blijven behoren van wat Paradiso tot Paradiso maakt: vrijheid.

Dat die vrijheid vele gezichten kent, weet ook het publiek – aanvankelijk krakers en hippies, en na financieel zwaar weer en een ommewende via de destijds nog ontluikende punkscene, nu ook het toneel van clubgangers, hiphopfans en alle tussenliggende smaken. Maar wie écht de diversiteit in al die gezichten ziet, is de ‘beroepskijker’: de fotografen die dat publiek doelbewust vastleggen in het moment, om zo te conserveren voor de toekomst. Zo is er het werk van Nieuwe Revu-fotograaf Gerard Wessel, die het Paradiso en de Amsterdamse nachtcultuur van de jaren 80 vatte in al zijn rauwheid: naakt, extrovert, en doorgaans kinky. In diezelfde jaren was ook Max Natkiel veel te vinden in Paradiso. De foto’s in de serie Paradiso Stills, later gebundeld in Studio Paradiso (2013), laten de gretigheid zien waarmee de Amsterdamse fotograaf dankbaar gebruik maakte van de uiteenlopende pluimage onder al dat Paradiso-volk, en zich ten doel stelde een gehele generatie te doen ‘verstillen’.

Stil Amsterdam

Maar dat was toen en nu is nu. De hele stad, en in het bijzonder het uitgaansleven, staat nu niet alleen figuurlijk, maar vooral ook letterlijk stil – de klok staat op 5 voor 12, klonk het afgelopen zomer nog op het Museumplein. Ook Paradiso, dat in 2018 nog het vijftigjarig bestaan vierde, zag zich gedwongen de deuren te sluiten.

Twee jaar eerder werd elders in de stad, in navolging van dat jubileum, ontwerpbureau Studio Wesseling gevraagd vorm te geven aan een tentoonstelling in het Amsterdam Museum, ter ere van het 50-jarig bestaan van het poppodium. Eigenaar Floor Wesseling en collega en fotograaf Marques Malacia bezochten in dat jubileumjaar, gewapend met camera en ringlamp, tientallen feesten in het oude pand aan de Weteringschans, het werk van Natkiel in het geheugen gegrift. De opdracht even simpel als complex: maak een hedendaags exposé van de nachtvlinders die Amsterdam rijk is, en daarmee een dwarsdoorsnede van Paradiso. Wesseling, aanvankelijk onervaren met fotografie, nam voor het project voor het eerst ook zelf de camera ter hand. Samen tussen de bedrijven door plaatjes schieten, wat ze omschrijven als „harrassen”. „Vijftig jaar Paradiso? Klik. En door.” Nu, drie jaar later, brengt Studio Wesseling op eigen initiatief dat en ander, niet eerder gepubliceerd fotomateriaal uit in boekvorm, Lookbook Paradiso, waarvoor ze vijfhonderd beelden selecteerden. Van ieder verkocht exemplaar gaat 10 euro naar Paradiso.

Foto’s Studio Wesseling Foto’s Studio Wesseling Foto’s Studio Wesseling

Paradiso als vergrootglas

„Ik had altijd het idee dat ik naar Amsterdam keek als ik in Paradiso was”, vertelt Wesseling over het project, „of het nou de toeristen waren, jong of oud – wat voor afkomst dan ook. Altijd waande ik me in Amsterdam.” Je zou kunnen zeggen dat ook Natkiel Amsterdam als sujet nam, en daarbij Paradiso als vergrootglas gebruikte voor een groter verhaal.

Maar anders dan die iconische foto’s uit de jaren 80, kozen Wesseling en Malacia voor een meer geabstraheerde, bijna bevreemdende kijkhoek. Waar Natkiel veelal de zaal en actie rondom zijn personages liet spreken, tref je in Lookbook Paradiso juist vrijwel geen context. Twee foto’s per bladspiegel; het opvallende soort belichting dat zowel eerlijk als lelijk kan maken (en je niet tegenkomt in de donkerte van een concertzaal); en bovenal geen namen of visuele hints naar het betreffende feest. Ook het verband tussen de geportretteerden, als je dat er al in zoekt, ontbreekt. „We troffen vaak het onverwachte, mensen die dan niet aan je vooroordelen voldoen”, vervolgt Wesseling, „dat idee: ‘jou had ik hier nooit verwacht’. Dat werd een soort drive: moeten we die mensen niet juist lostrekken van de omgeving, als soort van pasfoto?”

Het gezicht van Amsterdam

Dat het boek – met qua tekst slechts een kort voorwoord – volstaat met ‘pasfoto’s’ van vreemden, maakt ze niet minder herkenbaar: wie goed kijkt, ziet ook zichzelf terug. „Het gevoel moest zijn: dít is uitgaan, dít zijn die mensen, dít is die sfeer. Dat wilden we weer teruggeven: laten zien wat er nu niet is, het gezicht van Amsterdam laten zien.”

Het is juist dat ‘Amsterdam’ dat zo kenmerkend is voor Paradiso, menen de makers. „We kwamen er gaandeweg achter dat echt íédereen naar Paradiso gaat. Het maakte niet uit op welk feestje je kwam – het voelde alsof je op straat liep. Dát maakt het Amsterdam.” Hiphopfeestjes van het soort waar papa niet naar luistert, „maar in Paradiso loopt papa vervolgens wel rond”, lachen de twee. Schimmige gasten met maskers, die wel ‘ja meneer, nee meneer’ antwoorden; tijdloze punkers en verdwaalde hippies – het mengt, aldus Wesseling.

Hij vervolgt: „Het is het thuis van een heel nieuwe generatie: mellow en relaxed. Een generatie die ademt: het gaat goed met de maatschappij, met de stad.”

Studio Wesseling (Floor Wesseling en Marques Malacia), Lookbook Paradiso. Uitgeverij Uitgeverij Lecturis . 512 blz., prijs € 50,-.

Foto’s Studio Wesseling Foto’s Studio Wesseling Foto’s Studio Wesseling