Wat te doen met je innerlijke stem

Praten tegen jezelf doe je om iets te onthouden, om belangrijke gesprekken nog eens na te lopen en te bedenken wat je had kúnnen zeggen, of om toekomstige gesprekken alvast voor te bereiden. Het kan ook zijn dat je jezelf coacht om een probleem op te lossen of alvast een mail in je hoofd opstelt. Psycholoog en neurowetenschapper Ethan Kross legt vanuit Ann Arbor in de Amerikaanse staat Michigan via Zoom uit wat hij met zijn boek Het stemmetje in je hoofd wil bereiken. „Zo’n stem hoort net zo bij het mens-zijn als ademen. Ik leg uit wat die stem in je hoofd betekent en hoe je zo effectief mogelijk in jezelf kunt praten.”

Een innerlijke stem die de vorm aanneemt van negatieve gedachten, zo schrijft Kross, kan veel schade aanrichten. Sporters zagen hun carrière door zo’n kritische stem eindigen. Het levert stress op, een dalende effectiviteit, onderhandelingen gaan slechter en een langdurige stressreactie gevoed door een negatieve innerlijke stem kan bijdragen aan veel gezondheidsproblemen.

Tips van Ethan Kross voor je innerlijke stem Hoe kun je zelf het beste omgaan met het ‘stemmetje in je hoofd’? Ethan Kross geeft tien tips. 1.Spreek afstandelijk tegen jezelf Spreek niet in de ik-vorm tegen jezelf, maar in de tweede persoon. Dat doe je om op een andere manier tegen iets aan te kijken. Zo neem je afstand en neig je minder naar piekeren. 2. Maak een mentale tijdreis Bedenk hoe je in de toekomst zult terugkijken op je huidige situatie. Het is een manier om de tijdelijkheid van je problemen te benadrukken. 3. Ga expressief schrijven Wanneer je als verteller over je problemen schrijft en ongeveer een kwartier vrijuit je gedachten op papier zet, krijg je meer inzicht in je gevoelens. 4. Gebruik rituelen Of ze nu al bestaan of zelfverzonnen zijn, rituelen leveren gevoelens van orde en controle op. Bijgeloof kan helpen, ook al geloof je niet in bovennatuurlijke krachten. Geloof je dat een amulet kan helpen, dan zorgt dit al voor een gewenst effect. 5. Laat kinderen doen alsof ze een superheld zijn Wanneer kinderen te maken krijgen met heftige emoties kun je ze daarvan afstand laten nemen door ze te laten inbeelden dat ze een superheld zijn en zichzelf met die naam aan te spreken als ze in een moeilijke situatie zitten. 6. Geef emotionele én cognitieve steun Als mensen steun bij je zoeken, geef dan niet alleen zorg en ondersteuning, maar ook concrete adviezen om verder te gaan. Bied hoop en een breder perspectief. 7. Gebruik sociale media actief Als je gebruikmaakt van sociale media, doe dat dan actief in plaats van passief. Enkel lezen en kijken kan jaloezie en frustratie opleveren. Contact leggen en een ondersteuningsnetwerk vergroten kan wel helpen. 8. Schep orde in je omgeving Opruimen, dingen op een vaste plek zetten en lijstjes maken zijn allemaal vormen van orde scheppen die helpen als je het idee hebt dat je de controle kwijt bent. Ieder heeft een eigen vorm van orde scheppen die het beste werkt. 9. Gebruik natuur om je innerlijke stem tot rust te brengen Zelfs een park of beelden van natuur helpen al om de aandachtscapaciteit van je brein volledig aan te spreken en zo je innerlijke stem tot bedaren te brengen. Zelf in de natuur zijn, werkt het beste. 10. Ga op zoek naar ervaringen die ontzag wekken Een geweldig uitzicht, aan de voet van iets enorms staan of andere ontzagwekkende ervaringen, maken je eigen beslommeringen kleiner. Dit kan ook in je eigen omgeving door naar een kunstwerk te kijken, een sportieve prestatie te herbeleven of bepaalde muziek te luisteren. Zolang het je maar in vervoering brengt.

Kross bestudeert introspectie aan de Universiteit van Michigan met zijn collega’s van het Emotion & Self Control Laboratory. In zijn boek beschrijft hij technieken waarmee je die innerlijke stem enigszins kunt sturen. „Er is niks mis met denken aan het verleden of de toekomst. Zolang je toekomstige of voorbije gebeurtenissen maar niet blijft herhalen in je hoofd, want dat leidt tot zorgen en gepieker.”

Ondanks al zijn kennis overkwam dat Kross in 2011 zelf toen hij een anonieme dreigbrief ontving na een kort televisieoptreden. Kross raakte in paniek, at niet meer, kon aan niks anders denken dan aan de dreiging en bleef twee nachten lang wakker om zijn huis te bewaken met een honkbalknuppel in zijn hand. In de tweede slapelpoze nacht, net voordat hij op internet wilde gaan zoeken naar bodyguards, zei hij tegen zichzelf: „Ethan, waar ben je mee bezig?” Het zorgde direct voor ontspanning. In latere onderzoeken, waarin proefpersonen verdeeld werden in groepen die in de eerste of tweede persoon tegen zichzelf praatten, leerde Kross dat de techniek, die hij afstandelijke interne dialoog noemt, ook anderen kan helpen.

Rafael Nadal

Kross haalt voorbeelden aan van sporters, acteurs en politici die ook op die manier tegen zichzelf praten. „Zo zijn er meer dingen die niet nieuw zijn, maar wel effectief. Kijk bijvoorbeeld naar rituelen. We hebben bewezen gezien dat die helpen. Je kunt rituelen uit religie halen of zelf bedenken, zoals sommige sporters die via rituelen controle over hun prestatie proberen te krijgen. Het helpt ze om de stem in hun hoofd te beteugelen.” Kross noemt in zijn boek tennisser Rafael Nadal, die altijd flesjes bij zijn stoel op dezelfde manier neerzet en voor het serveren aan zijn haar en shirt zit. Het is volgens Kross compensatiegedrag: orde in de fysieke omgeving creëren om innerlijke orde te vinden.

Lees ook: Veel aan het piekeren? Besef waar je wel en geen controle over hebt.

Tegen onszelf praten doen we al als peuters. Dan gaat dat vaak nog hardop. Volgens onderzoekers gebruiken we als kinderen dat gepraat om zelfbeheersing te ontwikkelen. Wat we zeggen, vermengt zich met de instructies van ouders en de wereld om ons heen en vormt zich samen tot een innerlijke stem. Die bevindt zich in het werkgeheugen, waar ook het gepraat van anderen wordt verwerkt en soms onthouden.

Een van de opmerkelijke vaststellingen in het boek is dat je innerlijke stem uitspreken tegen een ander een bestaand probleem ook groter kan maken. „Dat is zo’n geval waar onze intuïtie verkeerd zit”, zegt Kross. „Je zou denken dat het goed is om je zorgen en gepieker te delen, maar zodra je toehoorder meegaat in jouw redeneringen wordt het juist erger.” In zijn boek noemt Kross het ‘verse houtblokken op het vuur van een toch al smeulende innerlijke stem’ gooien. Dat werd ontdekt in onderzoek naar slachtoffers of getuigen van traumatische gebeurtenissen, zoals schietpartijen op universiteiten. Wie geregeld gevoelens had gedeeld met empathische toehoorders voelde zich vaak slechter dan de groep die niks had gedeeld. Dit meepiekeren van toehoorders noemen de psychologen ‘co-rumination’. Veel effectiever bleek het delen van het verhaal met mensen die naast het empathisch luisteren ook rationele steun boden en het probleem in een groter geheel plaatsten. Kross: „Je moet eigenlijk goed kijken wie jou het beste kan helpen met een bepaald probleem. Iemand die niet alleen luistert, maar ook adviseert. Dan kun je voor jezelf een groep mensen samenstellen die jou kan helpen in verschillende situaties.”

Kross maakt nog wel een kanttekening. Bij plezierige momenten moet je juist géén afstand scheppen tot je innerlijke stem. Daar geniet je meer van als je jezelf erin onderdompelt en de positieve stem aan het woord laat. Kross: „We zouden allemaal naar deze stem moeten luisteren in plaats van naar het hinderlijke gesnater van de innerlijke criticus.”