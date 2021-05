Wanneer is er ‘genoeg’ geprikt?

1

Welk percentage van de bevolking moet je vaccineren om verspreiding te voorkomen?

Dat is voor elk virus verschillend. Bij mazelen is die benodigde vaccinatiegraad zo’n 95 procent, omdat mazelen erg besmettelijk is. Het virus heeft een basisreproductiegetal (R0) van 20: iedere besmette persoon steekt gemiddeld twintig anderen aan, tenminste, als er geen maatregelen zijn en iedereen vatbaar is.

„We berekenen die kritische vaccinatiegraad op basis van R0”, vertelt Jacco Wallinga, hoofd infectieziektemodellering bij het RIVM. „Bij het coronavirus gaan we, met de huidige varianten, uit van een R0 van ongeveer 3 – in een situatie zonder maatregelen, in een geheel vatbare bevolking. Dan zou je minimaal 67 procent van de bevolking moeten vaccineren om het virus in te dammen.”

Maar er zijn wél maatregelen en inmiddels zijn veel mensen immuun, omdat ze corona hebben gehad of al zijn gevaccineerd. Daar staat weer tegenover dat we niet weten hoe lang die immuniteit duurt, én: de vaccins zijn niet 100 procent effectief, zoals het mazelenvaccin. Bij het coronavaccin van Pfizer en Moderna ligt de effectiviteit rond de 95 procent, maar die van AstraZeneca en Janssen is een stuk lager: zo’n 67 procent. „Dat moet je meerekenen”, stelt Wallinga.

2

Hoeveel méér mensen moet je dan vaccineren?

Dat is niet met zekerheid te zeggen, want daarvoor moet je nog weer andere factoren meenemen: in hoeverre alle groepen in de samenleving even bevattelijk zijn voor het virus, en in hoeverre zij gelijkelijk met elkaar in contact staan. „Met andere woorden, het maakt dus ook uit wíe je vaccineert”, zegt Wallinga. „Voor het coronavirus geldt: als je vooral transmissie wilt voorkomen, dan kun je het beste zoveel mogelijk 20- tot 25-jarigen vaccineren. Wil je vooral sterfte voorkomen, dan vaccineer je bij voorkeur ouderen. Die afweging heeft invloed op de mate waarin het virus circuleert.”

Het is dus lastig te zeggen welke vaccinatiegraad er in de praktijk precies nodig is. „Het ligt bij Covid-19 veel genuanceerder dan bij bijvoorbeeld mazelen”, aldus Wallinga. „Daarom noemen we hierbij ook minder harde percentages.”

3

Hebben nieuwe varianten ook invloed op deze berekeningen?

Ja, want die nieuwe varianten hebben over het algemeen een iets hogere mate van besmettelijkheid. De Britse variant, die nu in Nederland de ‘oude’ variant bijna helemaal heeft verdrongen, is naar schatting zo’n 30 procent besmettelijker. De R0 is daarmee iets gestegen, en de benodigde vaccinatiegraad dus ook. „In dit geval met zo’n 10 procentpunt tot de 67 procent die ik noemde”, zegt Wallinga.

Van de besmettelijkheid van de nieuwe Indiase variant is nog niet veel bekend. Wallinga: „We kunnen er ook niet zo goed aan rekenen, omdat we niet precies weten hoeveel ervan Nederland binnenkomt. En de Braziliaanse variant lijkt zich in Nederland iets besmettelijker te gedragen, maar dat zien we nog niet terug in andere landen.”

4

Wat als we die benodigde vaccinatiegraad niet halen?

„De genoemde percentages gaan vaak uit van homogene menging en een homogene vaccinatiegraad”, antwoordt Wallinga. „Maar de vaccinatiegraad is in Nederland niet homogeen, voor welk vaccin je ook kijkt: die is laag in bepaalde gemeenten en hoog in andere. Dus we verwachten dat het virus kan blijven circuleren in gebieden met een relatief lage vaccinatiegraad.”

Daarbij kunnen altijd nieuwe varianten ontstaan. „De kans op mutatie per infectie blijft ongeveer constant”, zegt Wallinga, „maar naarmate je meer vaccineert, neemt het aantal infecties af en daarmee ook de totale kans op een nadelige mutatie.”

Hoe dan ook is het verhaal niet zwart-wit, benadrukt Wallinga. Het blijft een kwestie van kansberekening. „Het is niet zo dat het virus wél blijft circuleren als je de kritische vaccinatiegraad niet haalt, en niet meer kan circuleren als je die wél haalt”, zegt hij. „Er is een grijs gebied: rond de kritische vaccinatiegraad neemt de kans op een lokale uitbraak scherp af naarmate je meer mensen vaccineert.”