VS zien af van sancties tegen bedrijf achter Nord Stream 2

De Verenigde Staten zien af van sancties tegen het Duitse bedrijf achter Nord Stream 2, de gaspijpleiding van Rusland naar Duitsland, ondanks fel verzet tegen het project in Washington. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken woensdag laten weten, meldt Reuters.

Volgens een rapport van zijn ministerie zijn het bedrijf Nord Stream 2 AG en zijn topman Matthias Warnig, een bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin, betrokken bij activiteiten die sancties zouden rechtvaardigen. Maar Blinken heeft die direct opgeschort, omdat ze niet in het nationale belang van de VS zouden zijn.

Dat verklaarde Blinken in IJsland, waar hij woensdagavond een ontmoeting had met zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov, bij een conferentie van de Arctische Raad. De regering van president Joe Biden wil banden met Duitsland aanhalen, die zijn beschadigd tijdens het presidentschap van zijn voorganger, Donald Trump.

Deense wateren

De VS hebben wel sancties ingesteld tegen vier Russische schepen, waaronder de Akademik Cherskiy, die in april is begonnen met het leggen van delen van de pijpleiding in Deense wateren. Ook kondigde Washington sancties af tegen vijf andere Russische instanties, waaronder de reddingsdienst op zee.

De regering-Biden is tegen het project om aardgas uit het Russische poolgebied naar Duitsland te transporteren, ter waarde van 9 miljard euro. Washington vreest dat het project, dat voor 95 procent af is, Europese landen afhankelijk zal maken van Russische energie en de hand van Poetin zal versterken.

Naar verwachting zal de pijpleiding onder de Baltische Zee voor het einde van dit jaar klaar zijn. Amerikaanse Congresleden van beide partijen die tegen het project zijn, menen dat de sancties niet ver genoeg gaan, omdat de bouw waarschijnlijk kan worden voortgezet.

Belangrijke partner

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas verwelkomde de Amerikaanse stap. Hij sprak van „een uiting van het feit dat Duitsland een belangrijke partner is voor de VS.”

Bij hun eerste ontmoeting in IJsland spraken Blinken en Lavrov beleefd maar ferm over de spanningen tussen hun twee landen. Volgens Lavrov hebben de VS en Rusland „ernstige meningsverschillen”, maar kunnen ze samenwerken „op gebieden waar onze belangen elkaar raken”. Blinken zei dat Biden streeft naar „een voorspelbare, stabiele relatie met Rusland”.