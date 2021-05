Vrij zijn is... met je kat op pad gaan

Ja, natuurlijk zitten er ademgaten in de kattentas, zegt Zerahja Kartono (37). De lunch is op, tijd om met haar kat Gigi naar huis te gaan voordat het een probleem wordt dat er geen kattenbak in de huiskamer van haar vriendin staat. Gewillig laat de Britse korthaar zich in de zwarte rugzak zakken, met een doorzichtige halve bol in het midden waar ze haar kop in duwt. Gigi is „heel rustig” in de tas, maar toch durft Kartono het niet aan om met haar in het openbaar vervoer te reizen. Gelukkig woont vriendin Hannah Ploeger (26) op wandelafstand van haar appartement in Den Haag.

Wie Kartono kent, weet dat Gigi’s welzijn boven alles gaat. Dat heeft ze ook beloofd in het gesprek met de fokker in Brabant naar wie ze in 2018 was afgereisd om haar ervan te overtuigen dat ze toewijd is, en goed voor Gigi zou zorgen. Gigi had toen net een miskraam gehad, en kon de dominante katten in het huis van de fokker niet goed aan. „Ze had een plek nodig om tot rust te komen.” De eerste weken verstopte ze zich nog in donkere plekjes van haar appartement. Maar inmiddels is ze „een zelfverzekerde kat”, die ook andere woningen graag verkent.

Kartono ging op jacht naar een kat nadat ze een eigen appartement met twee balkonnetjes had gevonden, vertelt ze. Britse kortharen vindt ze knap, vooral die met „caramelfudgekleurige vacht”, zoals Gigi. En het is fijn dat ze hypoallergeen zijn. Kartono is allergisch voor katten, en krijgt snel last van jeukende ogen en genies. Iets waar ze pas achter kwam nadat ze het ouderlijk huis had verlaten, waar ze is opgegroeid met katten. „Mijn lichaam heeft toen in een soort overlevingsstand gestaan en de symptomen onderdrukt.”

Vroeger was Garfield haar lievelingskat, met wie ze goed kon kletsen. Als zij ging douchen kwam Garfield bij de deur zitten, en dan gingen ze oneindig lang lopen mauwen naar elkaar. Met Gigi mauwt ze niet, zegt ze. „Ik praat gewoon met haar”, maar dat maakt hun band niet minder bijzonder. Ze doet „alles” met Gigi. Werken – Kartono is grafisch ontwerper, model en voice-over – spelen, slapen, en dus bij vrienden op bezoek. „Iedereen vindt Gigi leuk.”

De kattentas kreeg ze voor haar verjaardag van een vriend, die Gigi doodknuffelt zodra hij de kans krijgt. En ook Hannah is gek op katten. Ze wil heel graag een poes maar tijdens de pandemie is de vraag naar katten enorm gestegen. Daarom wacht ze nog even tot de coronacrisis voorbij is en de eerste eigenaren hun huisdieren naar het asiel hebben gebracht, zegt ze. In de tussentijd vermaakt ze zich met Gigi, die ze van een schuwe kat heeft zien veranderen in „een dametje”. En een echte dame heeft een eigen tas.