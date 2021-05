Vaccinschaarste biedt China kans in Bidens achtertuin

Het wereldwijde tekort aan coronavaccins plaatst de Amerikaanse regering-Biden voor een groot dilemma in Midden-Amerika. Nu veel landen in Washingtons traditionele ‘achtertuin’ moeite hebben hun bevolking snel in te enten, wint rivaal China er aan invloed door vaccins te leveren. Biden kan dit tegengaan door doses te leveren, maar wat als een land geleid wordt door, bijvoorbeeld, een autoritaire narcopresident?

Dat laatste is het geval in Honduras, waar Juan Orlando Hernández regeert. De rechtse leider liet zich in 2017 herkiezen via een omstreden stembusgang, zijn broer zit in de VS vast voor drugshandel en ook de president zelf is in het vizier bij anti-narcoticabrigade DEA. Uit het land komen veel migranten die zich momenteel aan de Amerikaanse zuidgrens melden.

Biden wil die Midden-Amerikaanse migratie afremmen door beter bestuur in de regio af te dwingen en zo corruptie en drugshandel tegen te gaan. Hernández is niet de meest voor de hand liggende kandidaat om vaccins aan te gunnen, nu de VS hebben toegezegd 80 miljoen overtollige doses met de rest van de wereld te delen.

Honduras heeft echter één belangrijk diplomatiek ruilmiddel: Taiwan. Vorige eeuw volgden veel landen in Latijns-Amerika de VS door relaties aan te knopen met Taipei. Negen regeringen in de regio (van veertien in de hele wereld) onderhouden diplomatieke relaties met het eiland, dat in de ogen van China een afvallige provincie is. Al jaren probeert Beijing die banden te breken door landen te fêteren met infrastructuur of bilaterale akkoorden. In Midden-Amerika lukte dat al bij Costa Rica (in 2007), Panama (2017) en El Salvador (2018).

Honduras zou dat voorbeeld snel kunnen volgen, dreigt het nu. „We zitten in erg lastig parket. Het Hondurese volk begint in te zien dat China zijn bondgenoten wel helpt en wij vragen ons af waarom die van ons niet te hulp schieten”, klaagde de Hondurese kabinetschef Carlos Madero woensdag in de Financial Times, „Dit kan zeker tot een wijziging van ons buitenlandbeleid leiden.”

Honduras ziet hoe buurland El Salvador wel Chinese vaccins bemachtigde en veel sneller prikt. Begin mei kon de autoritaire president Nayib Bukele zelfs duizenden doses vaccin schenken aan Hondurese grensplaatsen. Dinsdag gaf Washington een kritisch rapport vrij over Bukele, die zich ontpopt tot alleenheerser. De via Twitter regerende president reageerde direct: hij kondigde nog meer handel met China aan en dankte president Xi voor 500.000 extra doses Sinovac.