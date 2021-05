Onze tweejarige kleinzoon Hugo verneemt deze week dat zijn overgrootvader Theo is overleden en eind van de week begraven gaat worden. Hij vraagt meteen of hij dan zijn schep moet meenemen. Zijn moeder verduidelijkt dat het eigenlijk een crematie is. Het antwoord: Brandweerman Sam moet zeker mee.

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote. ik@nrc.nl