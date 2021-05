Thierry Baudet maakt zijn partij tot paria

„Op deze rots gaan wij onze zuil bouwen.” In maart 2019, nazinderend in de overwinningsroes van de zege die Forum voor Democratie boekte bij de Provinciale Statenverkiezingen, blaakte Thierry Baudet van ambitie. Aan Baudet viel niet te ontkomen, FVD was de grootste, de partij wilde meebesturen. Dat was 2019.

Van die zuil-in-aanbouw is twee jaar later weinig te bekennen. Medeoprichter Henk Otten verdween als eerste van het toneel. In zijn kielzog volgden er meer, steeds meer, in alle bestuurslagen. Van de 86 Statenleden die in 2019 voor Forum werden gekozen heeft de partij nu minder dan een derde over. De rest stapte over of richtte een eigen fractie op, net als tal van senatoren, Europarlementariërs en raadsleden.

Donderdag kwamen ook de bestuurlijke ambities van FVD abrupt tot stilstand. In twee persberichten zetten VVD en CDA een streep onder hun politieke avontuur met Forum in Noord-Brabant. Iets meer dan een jaar hadden de drie partijen, aangevuld met kleinere partijen, de provinciale coalitie gevormd. „Het was incident op incident”, zei een beteuterde VVD-gedeputeerde Christophe van der Maat nadat de boel was gebarsten.

De breuk met VVD en CDA lijkt definitief, ook buiten Brabant. In Limburg wordt op dit moment opnieuw geformeerd nadat de CDA-gedeputeerden uit het college aftraden wegens integriteitsaffaires. Daar valt nu al te horen dat de politieke kansen voor FVD in een nieuwe formatieronde bij voorbaat verkeken zijn.

Provocaties als politiek

Het tij is snel gekeerd. In 2019 schoof Forum nog in tal van provincies aan voor verkennende gesprekken, ook met ChristenUnie en de PvdA. Van die goodwill is weinig over: inmiddels sluiten veel partijleiders elke vorm van serieuze samenwerking met Baudet even categorisch uit als met Wilders. Zo is FVD nu in dezelfde onaanraakbare kaste beland als de PVV.

Aan hen heeft het niet gelegen, benadrukten VVD en CDA na het klappen van de samenwerking in Brabant. Ze hadden het graag anders gezien. Regeren over rechts zonder Baudet én zonder Wilders is overal onmogelijk, op het Binnenhof en in de provinciehuizen. Forum voor Democratie leek daarom een aantrekkelijk alternatief voor de PVV: salonfähiger en in bezit van een flinke hoeveelheid zetels.

Alleen: dan moest de leider van de partij zich wel koest houden. En die voelde daar niets voor. Baudet ziet de politiek liever als podium dan als ambacht. Het eerste waardeert hij, het tweede verafschuwt hij of het kan hem simpelweg niet boeien. Met Kamerdebatten heeft hij weinig op, daar valt niet veel te behalen. Coalities overeind houden met compromissen en concessies? Waarom zou je?

„FVD zal ophef zijn of zal niet zijn”, schreef Baudet deze maand in een essay op de partijwebsite. „Enjoy the ride.” Liever de controverse dan het compromis.

Zijn gedrag in de coronadebatten was exemplarisch. Vorige week haalde Baudet zich de boosheid van andere Kamerleden op de hals door Jan Paternotte (D66) op de schouder te kloppen, tegen de coronavoorschriften in. In kleinere kring vertelt Baudet al langer dat hij al corona heeft gehad en daarom veilig kan knuffelen en aanraken. Maar die verdediging voerde hij niet aan de Tweede Kamer. Daar liet hij in het midden of hij het virus onder de leden had: hij voelde zich „kiplekker”. Tegen journalisten zei hij dat hij zich niet had laten testen.

Even onwrikbaar was Baudet bij de totstandkoming van de poster waarmee de meest recente rel begon. Op die poster werd het jaar 2020 – het jaar waarin de coronamaatregelen werden ingevoerd – herdacht als het einde van de vrijheid die in 1945 was begonnen. Voor Wybren van Haga, de ex-VVD’er die zich bij Forum heruitvond als Baudets nummer twee, was dat vorige week reden op te stappen.

Eerder had Baudet al getweet dat het tijd was om „een escape-strategie te ontwikkelen” vanwege het groeiende aantal immigranten in de samenleving. „Madagascar ofzoiets.” Volgens intimi liet hij er weinig twijfel over bestaan dat dat een verwijzing was naar het plan van de nazi’s om Joden naar Madagaskar te deporteren.

Doe dat nou niet, zeiden partijgenoten bij herhaling. Maar Baudet weigerde zich naar hun wensen te schikken. Zijn politieke tegenstanders verwezen toch ook voortdurend naar de Tweede Wereldoorlog? Díé inconsistentie wilde hij aantonen, zei hij dan.

Hij legde er ook de verdeeldheid over zijn koers binnen de fractie en de partijtop mee bloot. Die is verscheurd tussen Baudets getrouwen en een slinkende groep die hem pruimt, maar bij zijn uithalen knarsetandend toekijkt. Eén kennis van Baudet maakt het onderscheid tussen ‘Rotterdammers’ en ‘Leidenaren’: tussen de eurosceptische ondernemers en de filosofen met wie Baudet zich het liefst omringt. De laatste groep blijft hem trouw, de eerste is bijna verdwenen.

Stabiel en slagvaardig

Praktisch leverde de aftocht van de eerste groep al eerder problemen op. Het waren de ondernemende types uit de achterban die hun ervaring inzetten om de partij vooruit te helpen, door congressen te organiseren, selectiecommissies op te zetten, geld te regelen of praktijkervaring te delen.

Zij slaagden er ook in andere kiezers aan te boren. Van Haga wist VVD’ers over te halen op Forum te stemmen, de Gelderse fractievoorzitter Arjan de Kok sprak de christelijke achterban aan. Hans Smolders liet FVD mee profiteren van zijn populariteit in Tilburg en Brabant. Alle drie vertrokken ze na de ‘Vrijheidsposter’.

CDA en VVD maken nu dezelfde afweging: de nadelen wegen niet meer op tegen de voordelen. Wat in Brabant ontbrak was „een stabiel en slagvaardig provinciebestuur”, schreef de VVD. De ideeën van Baudet waren voor zijn partners nooit het obstakel: zijn grillen blijken dat wel te zijn.