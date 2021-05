Teamchef politie buiten functie na verdenking van fraude

Een teamchef van de Landelijke Eenheid van de politie is gisteren met onmiddellijke ingang buiten functie gesteld. De rijksrecherche doet een onderzoek naar de man wegens witwassen en belastingfraude.

Het betreft een hoge politiefunctionaris die werkzaam was voor de dienst specialistische operaties. Hij was belast met beheer en inzet van speciale technische apparatuur op de afdeling interceptie & sensing. Het gaat om een maximale vertrouwensfunctie. Een woordvoerder van het landelijk parket van het Openbaar Ministerie bevestigt de aanhouding. Ook is er gisteren een huiszoeking geweest bij de woning van de verdachte.

De buitenfunctiestelling is hard aangekomen onder het personeel van de Landelijke Eenheid. Het is het zoveelste incident in korte tijd binnen de organisatie. De Landelijke Eenheid, waar ongeveer 5.000 mensen werken, werd vorige maand opgeschrikt door de zelfmoord van een ervaren rechercheur die een jaar of tien werkte als infiltrant in de zware misdaad. Hij beroofde zich van het leven met een dienstwapen in een pand dat door de politie in Brabant was aangeschaft om criminele buren goed te kunnen observeren. Hij was verbolgen over zijn chefs die volgens hem beloftes niet zouden zijn nagekomen over het beëindigen van zijn taken voor de zogeheten dienst Werken Onder Dekmantel (WOD).

Suïcide bij dienst speciale operaties

De dienst speciale operaties had eind 2019 ook al te maken met suïcide. Een 31-jarige digitaal expert beroofde zich van het leven nadat hij had geklaagd over aanhoudend pesten door collega’s. En begin deze maand brak een vechtpartij uit tussen twee collega’s op het politiecomplex in Driebergen. De vechtpartij zou werkgerelateerd zijn.

Naar het functioneren van de Landelijk Eenheid lopen inmiddels verschillende onderzoeken van de Inspectie Justitie en Veiligheid. De dienst speciale operaties wordt ook onderzocht. Om de toedracht van de laatste suïcide te onderzoeken is bovendien een commissie ingesteld met een onafhankelijke voorzitter, Oebele Brouwer, de burgemeester van Achtkarspelen. De rijksrecherche doet ook nog onderzoek naar de dood van een informant van de Landelijke Eenheid.

Een woordvoerder van de Landelijke Eenheid laat weten dat er geen mededelingen worden gedaan over de precieze verdenkingen tegen de collega.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0800-0113 of www.113.nl