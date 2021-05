Rechtszaak FC Utrecht tegen KNVB om verplaatsing finale play-offs

FC Utrecht stapt naar de rechter vanwege de beslissing van de KNVB om de finalewedstrijd van de play-offs tegen Feyenoord te verplaatsen van zaterdag naar zondag. Volgens de club is het besluit in strijd met de reglementen van de voetbalbond. De KNVB verschoof het duel op verzoek van het thuisspelende Feyenoord, volgend op het besluit van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb om de wedstrijd zaterdagavond te verbieden. Omdat die avond in Rotterdam ook de finale van het Eurovisie Songfestival plaatsvindt en bij beide evenementen publiek aanwezig mag zijn, zou de veiligheid in het gedrang komen.

Aanvankelijk zou de finale van de play-offs op zaterdag 22 mei om 20.00 uur worden gespeeld. Het duel is verplaatst naar zondag 23 mei om 12.15 uur. Inzet van de play-off finale is een plaats in de tweede voorronde van de nieuwe UEFA Europa Conference League. Volgens de KNVB zijn „de ingrijpende en nadelige gevolgen” voor Feyenoord bij het niet inwilligen van het verzoek tot het verzetten van de play-off-finale groter dan de gevolgen voor FC Utrecht als het verzoek tot verzetten van de play-off-finale wordt ingewilligd. Welke oplossing FC Utrecht voor zich ziet, is niet duidelijk. De club was donderdagochtend niet bereikbaar voor commentaar.

FC Utrecht plaatste zich woensdag dankzij een 1-0 overwinning op FC Groningen voor de eindstrijd. Simon Gustafson werd matchwinner door in de 77ste minuut van net buiten de zestien raak te schieten. Feyenoord klopte later op de avond stadsgenoot Sparta Rotterdam in De Kuip met 2-0 dankzij doelpunten van Steven Berghuis (penalty) en Tom Beugelsdijk (eigen doelpunt).

FC Utrecht had vorig jaar grote moeite met de annulering van de finale van het KNVB-bekertoernooi. Ook daarbij ging het om een duel tegen Feyenoord, ook in de Kuip. Die finale werd niet gespeeld vanwege de coronapandemie.