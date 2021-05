De rechterflank van het CDU verdeelt de partij

Het kiesdistrict met de eclectische naam Suhl-Schmalkalden-Meiningen-Hildburghausen-Sonneberg ligt in het zuidwesten van Thüringen – middenin Duitsland. De heuvels hebben er al Beierse allure. Bos en koolzaadvelden wisselen elkaar af; langs iedere bosrand staat een hoogzit voor jagers. In het zuidelijkste puntje ligt het stadje Heldburg (nog geen 3.500 inwoners) dat bestaat uit een paar straten met middeleeuwse vakwerkhuizen.

Deze verstilde regio is het decor van een richtingenstrijd binnen de CDU. Vorige maand werd hier een van de meest controversiële politieke figuren van dit moment door de plaatselijke CDU uit Berlijn gehaald en gekroond tot lijsttrekker voor de Bondsdagverkiezingen in september: Hans-Georg Maassen. Tussen 2012 en 2018 was hij president van de binnenlandse veiligheidsdienst.

Maassen geldt als de rechtsbuiten van de CDU. Zijn kandidatuur symboliseert de interne onvrede over de koers van de partij onder Merkel. Met name in de voormalige DDR-deelstaten en op het platteland, wordt die te progressief gevonden. Ook de nieuwe lijsttrekker voor de verkiezingen van september, Armin Laschet, vertolkt de koers van Merkel, die wedijvert met de Groenen. De Groenen streven er onder de net aangestelde lijsttrekker Annalena Baerbock juist naar de activistische veren af te schudden en een brede ‘volkspartij’ te worden. In sommige peilingen staan zij aan kop.

Maassen vindt die nabijheid tot de Groenen een dwaling. Aan de telefoon zegt hij: „De CDU heeft veel standpunten die zij eerder vertegenwoordigde, en die haar onderscheidde van de SPD en de Groenen, opgegeven. Zozeer, dat ze nu geen profiel meer heeft.”

Rechts-extremisme bagatelliseren

In 2018 werd Maassen door minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU) met vervroegd pensioen gestuurd omdat hij de omvang van gewelddadige rechts-extremistische protesten in het Saksische Chemnitz bagatelliseerde. Maasen vond dat de media die spraken van een ‘klopjacht’ op migranten, de situatie schromelijk overdreven. Na zijn ontslag ontpopte Maassen zich tot een van de felste critici van Merkel en haar regering. In een interview in de Duitse krant FAZ zei hij dat de CDU onder Merkel haar „christen-democratische waarden offert op het altaar van de macht.”

In Berlijn zitten politiek en media in een bubbel Hans-Georg Maassen CDU-kandidaat

Hoe dan ook bleek Maassen niet erg discreet voor een oud-veiligheidsdienstchef: hij treedt graag voor de camera en twittert driftig. Zo zei hij in juli 2019 op een bijeenkomst van de rechts-conservatieve CDU-zuil Werteunion: „Ik ben dertig jaar geleden niet lid geworden bij de CDU zodat er 1,8 miljoen Arabieren naar dit land konden komen.” In diezelfde maand noemde hij vluchtelingenboten op de Middellandse Zee op Twitter een „shuttle service naar Europa”.

Nu zal Maassen – afkomstig uit Mönchengladbach, wonend in Berlijn – binnenkort de verkiezingsposters van de CDU in Zuid-Thüringen sieren. Aan de telefoon licht hij toe: „Er is een beroep op mij gedaan omdat de mensen de indruk hebben dat ik ze goed zal begrijpen.”

Christopher Other, burgemeester van Heldburg en voorzitter van de lokale CDU, koos samen met de andere regionale voorzitters voor Maassen. „Natuurlijk was het mooi geweest als we een lokale kandidaat hadden gehad met het charisma en de uitstraling van Maassen”, zegt Other, maar volgens hem ontbrak daar de tijd voor: in maart moest de eerdere kandidaat en Bondsdaglid Mark Hauptmann zijn zetel afstaan, omdat hij ervan wordt verdacht zowel geld te hebben aangenomen van het regime in Azerbeidzjan, als ook steekpenningen van een mondkapjesproducent. Het aanwijzen van wessi's – West-Duitsers – voor belangrijke functies in het voormalige oosten ligt nog altijd gevoelig. Other: „De mensen zeggen: 31 jaar na de val van de muur, nu moeten jullie toch wel een eigen kandidaat kunnen opstellen.”

Anders dan in Berlijn vormt in Thüringen de rechts-populistische AfD de belangrijkste concurrent en Other vindt dat de CDU weer wat meer naar rechts zou kunnen opschuiven: „De CDU heeft haar kompas verloren. Het is altijd een partij van het compromis en het midden, maar als het midden daar is waar de SPD of de Groenen zijn, is het niet ons midden.” Volgens Maassen ontstond door de koers van Merkels CDU de ruimte voor de AfD: „Zonder deze linkse koers was de opkomst van de AfD ondenkbaar geweest.”

In de oostelijke deelstaten hadden velen ook liever niet Armin Laschet als lijsttrekker gezien, maar zijn uitdager uit Beieren, Markus Söder, of de neoconservatieve Friedrich Merz.

Niet praten over klimaat

Thema’s die in Berlijn spelen kunnen in Thüringen op minder belangstelling rekenen. De CDU van Laschet presenteert zich in de strijd met de Groenen als vrijwel even ambitieus op klimaatgebied, maar dan op een economisch verantwoorde wijze – zo is het volgens Laschet plotseling ook mogelijk eerder te stoppen met bruinkoolwinning.

In Thüringen hebben ze daar geen boodschap aan, stelt Other: „Hier doen mensen heel veel voor het klimaat zonder er de hele tijd over te moeten praten. Veel burgers hebben een eigen tuin of zelfs een eigen bos.”

En in het Heldburger Unterland, waar de afstanden groot zijn, zegt Other, laat men zich niet graag vertellen wat voor auto je moet rijden. Maassen: „Op het Thüringer platteland kun je niet zomaar met de metro naar het werk reizen, zoals in Berlijn.”

Lees ook dit artikel over het politieke drama hoe Thüringen eindelijk weer een minister-president kreeg

Maassen, die zelf in Berlijn woont, heeft sowieso geen goed woord voor de hoofdstad over: „In Berlijn zitten politiek en media in een bubbel. In Thüringen, zult u zien, hebben de mensen andere zorgen dan in het wereldvreemde Berlijn, dat helemaal geen weet heeft van de problemen elders en er ook niet van wil horen. ”

Omgekeerd hebben veel CDU’ers in Berlijn weinig op met Maassen. Zo noemde Karin Prien, die in het landelijke CDU-bestuur zit, Maassen een „randfiguur op het democratische spectrum”.

Sinds twee jaar is hij een fervent jager, schreef Maassen onlangs in een stukje in het Zwitserse weekblad Weltwoche. Een uur ten noorden van Heldburg ligt Suhl, met 37.000 inwoners de grootste stad in het district. Suhl noemt zichzelf de ‘Waffenstadt’ – sinds de Middeleeuwen worden er wapens en ridderuitrustingen gesmeed, later ook buksen en pistolen. Nu zit er de gewerenmaker ‘Merkel Jagd- und Sportwaffen’. Of Hans-Georg Maassen daar al klant is? Maassen: „Een Merkel-wapen heb ik nog niet, nee. Ik wil de firma graag binnenkort bezoeken.”