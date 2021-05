Presentator Fidan Ekiz wint Pim Fortuyn Prijs

Presentator en opiniemaker Fidan Ekiz heeft donderdag de Pim Fortuyn Prijs gewonnen, een onderscheiding die sinds 2015 elk jaar toegekend wordt om de vrijheid van meningsuiting te eren. Volgens de jury is Ekiz dapper, een scherpe denker, spreker en schrijver. Ze doorbreekt taboes en confronteert mensen met hun vooroordelen, zo staat in het juryrapport. Ekiz presenteert sinds vorig jaar met Renze Klamer de doordeweekse talkshow De Vooravond.

Andere genomineerden waren de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch, schrijver Lale Gül, historicus Piet Emmer en voormalig PvdA-minister Ronald Plasterk, die een column kreeg in de Telegraaf.

De jury noemt de prijs hoogstnoodzakelijk omdat kritische stemmen soms nog steeds met de dood worden bedreigd. Als voorbeeld worden de bedreigingen aan het adres van Lale Gül genoemd, na de publicatie van haar boek over opgroeien in een streng-islamitisch gezin. Ook de moord op de maatschappijleraar Samuel Paty in Frankrijk noemt de jury een voorbeeld voor het belang van de Pim Fortuyn Prijs. In oktober sprak Ekiz zich aan de tafel van De vooravond nog uit over de gelaten reacties na de moord op Paty.

Eerdere winnaars van de prijs zijn rechtsgeleerde en filosoof Afshin Ellian, schrijver Leon de Winter, columniste Ebru Umar, journalist Theodor Holman, misdaadjournalisten John van den Heuvel en Paul Vugts, en presentator en columnist Jort Kelder. In de jury zitten voorzitter Simon Fortuyn, JA21-fractievoorzitter Joost Eerdmans, psychiater Esther van Fenema en eerdere winnaar Afshin Ellian. Deze laatste twee zijn dit jaar in de plaats gekomen van Rita Verdonk en Leonard Ornstein, die sinds de oprichting bij de prijs betrokken waren.