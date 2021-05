Politie zoekt nog twee verdachten van gewapende overval Amsterdam

De politie van Amsterdam zoekt nog naar zeker twee verdachten van de gewapende overval in Amsterdam-Noord, die woensdagmiddag plaatsvond. Dat meldt de politie donderdagmiddag. Tot nu toe zijn zes verdachten van de roofoverval op een waardetransport in de Meeuwenlaan aangehouden en is één verdachte overleden. De overvallers hebben buit gemaakt, maar wat precies wil de politie nog niet zeggen vanwege het lopende onderzoek. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen betrokken waren bij de overval dan de twee voortvluchtigen.

Nadat het waardetransport woensdagmiddag om 14.15 werd overvallen, vluchtten de verdachten weg in meerdere auto’s. Twee voertuigen reden richting Broek in Waterland, ten noorden van Amsterdam, waar zij uitgebrand terug werden gevonden. Over en weer werd geschoten en een aantal verdachten vluchtte een weiland in. De politie hield vier mensen aan, van wie twee gewond. Een vijfde verdachte gedachte werd gereanimeerd, maar overleed ter plekke.

Een ander voertuig reed na de overval over de A10 richting Diemen. Op de Overdiemerweg trof de politie een uitgebrande auto aan en werd ter plekke een persoon in een ander voertuig gearresteerd. Rond 15.30 uur hield de politie nog een verdachte aan op de A16 in de buurt van de Rotterdamse wijk Kralingen op verdenking van betrokkenheid bij de overval. Donderdag deed de politie de hele dag onderzoek in Broek in Waterland. Daarbij werden onder meer een politiehond en politieboot ingezet.

