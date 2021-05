Oproep: zomerschrijfwedstrijd

Er wordt volop uitgezien naar de zomer van 2021. Klopt de verwachting dat de pandemie dan min of meer achter de rug zal zijn, of is het een idée fixe? Wordt alles weer zoals het was of juist helemaal anders? Alle aanleiding dus voor grootste fantasieën, die smeken om te worden opgeschreven. Door u. Daarom nodigt de Achterpagina de lezers dit jaar opnieuw uit voor een zomerschrijfwedstrijd. Schrijf in maximaal 600 woorden een verhaal over ‘een zomerse streek’. Dat kan zich in het verleden afspelen, in het nu of in de verre toekomst, als het maar iets is dat alleen u kon verzinnen. De jury bestaat dit jaar uit NRC-redacteuren Joyce Roodnat, Floor Rusman, Marjoleine de Vos en Michel Krielaars (voorzitter).

Mail uw verhaal vóór 15 juni naar achterpagina@nrc.nl.

De vijf beste inzendingen worden op de Achterpagina en op nrc.nl gepubliceerd.