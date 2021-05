Op het eerste gezicht valt het Brexit-effect voor de Nederlandse handel mee

Wat zou er gebeuren met de Nederlandse export naar het Verenigd Koninkrijk als de Britten uit de interne markt van de EU en uit de douane-unie zouden treden? Over de effecten van zo’n ‘harde’ Brexit is de laatste jaren veel gespeculeerd. Op 1 januari was het zover: de Britten verlieten de EU-markt, er kwam een handelsakkoord voor in de plaats. Donderdag publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de eerste cijfers over de handel sindsdien.

Op het eerste gezicht blijkt het Brexit-effect voor de Nederlandse handel mee te vallen. In het eerste kwartaal van 2021 bedroeg de totale waarde van de Nederlandse uitvoer naar het VK 8,9 miljard euro – evenveel als in het eerste kwartaal van 2020. De waarde van de invoer vanuit het VK daalde wel, van 5,8 naar 5,2 miljard euro.

Nog geen conclusies trekken

Valt hieruit te concluderen dat de Brexit de Nederlandse export niet raakt? Nee, meent Marjolijn Jaarsma, onderzoeker bij het CBS. „Het liefst kijken wij naar een langere periode”, zegt ze. De coronacrisis vertroebelt het beeld, zowel dit jaar als vorig jaar. En er werd door bedrijven in EU en VK gehamsterd voor 1 januari 2021 én voor 31 januari 2020, de formele Brexit-datum.

Jaarsma meent dat het effect van het handelsakkoord al wel te zien is aan de CBS-cijfers. De zogeheten wederuitvoer – het invoeren en weer uitvoeren van producten – van Nederland naar het VK nam fors af, van 4,3 miljard euro in het eerste kwartaal van 2020 naar 3,2 miljard miljard euro in hetzelfde kwartaal dit jaar. Sinds 1 januari gelden tussen EU en VK zogeheten ‘oorsprongsregels’: tariefvrije handel geldt niet zomaar voor goederen die oorspronkelijk uit ‘derde’ landen komen, zoals China. De wederuitvoer wordt dus lastiger.

Stijging Nederlandse export

De daling van de wederuitvoer wordt in de CBS-cijfers geheel gecompenseerd door een stijging van de export van goederen van Nederlandse makelij. Er werd meer olie en gas geëxporteerd en daaraan werd ook meer verdiend, door de gestegen olieprijs. Ook onder meer de bloemenexport trok aan – en dat is opvallend, want bloemenexporteurs vreesden rompslomp aan de grens door de Brexit. Die is vooralsnog uitgebleven omdat de Britten, anders dan de EU, aan de grens niet streng controleren op gezondheidscertificaten. Zodra de Britten dit wel gaan doen, kan de Nederlandse export van bloemen, groenten, fruit en vlees alsnog een klap krijgen. De strenge controles die EU-douaneautoriteiten nu al uitvoeren, zie je waarschijnlijk terug in de daling van 11 procent van de import uit het VK, zegt Jaarsma.

Volgens de CBS-econoom presteert de Nederlandse export naar het VK al jaren slechter dan de export naar andere landen, zowel in de EU als daarbuiten. In 2020 lagen de Nederlandse verdiensten aan de export naar het VK 2 procent hoger dan in 2015, een jaar voor het Brexit-referendum. De totale Nederlandse exportverdiensten lagen 7 procent hoger dan 2015.

Eurostat, het EU-statistiekbureau, noteert vooralsnog een sterker Brexit-effect dan het CBS. Over de eerste twee maanden van dit jaar ziet Eurostat een daling van ruim 20 procent van de export van de hele EU naar het VK vergeleken met een jaar eerder en een val van maar liefst 46 procent van de import uit het VK. Of de Brexit de handel met het VK blijvend verstoort, zal pas duidelijk worden uit data over de langere termijn.