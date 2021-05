Onderzoek: BBC schoot tekort bij interview met prinses Diana

De BBC heeft niet voldaan aan de eigen „hoge standaarden” voor integriteit toen het prinses Diana overhaalde om een interview te geven in 1995. Journalist Martin Bashir heeft zich daarnaast schuldig gemaakt aan „misleidend gedrag”. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat donderdag is gepubliceerd. De BBC heeft excuses gemaakt voor de gang van zaken.

De omroep zegt dat uit het onderzoek blijkt dat er duidelijk „gefaald” is. „Dat spijt ons.” Het onderzoek is uitgevoerd door een voormalige Britse rechter, op verzoek van de BBC. De omroep had dat gevraagd na een klacht van Diana’s broer Charles Spencer. Hij stelde dat de BBC hem zou hebben misleid om zijn zus te overtuigen mee te doen aan het interview. Bashir had valse bankafschriften laten vervaardigen, waaruit zou blijken dat stafleden van Diana werden betaald om haar te bespioneren. De journalist heeft daarmee „ongepast” gehandeld, staat te lezen in het onderzoeksrapport. Hij heeft daarmee de BBC-richtlijnen geschonden. Bashir zegt in een reactie dat het vervalsen van de papieren „dom” was en dat hij er spijt van heeft, maar dat hij gelooft dat het niet de reden is geweest dat Diana zich liet interviewen door hem.

Bashir is vorige maand gestopt bij de BBC om gezondheidsredenen. Ook hij heeft donderdag excuses aangeboden, meldt de omroep. Het interview met Diana trok destijds een recordaantal van 22,8 miljoen Britse kijkers. Daarin onthulde ze onder meer dat Charles een affaire had met Camilla Parker-Bowles door te zeggen dat er „drie mensen” in haar huwelijk waren. Kort na het interview gingen Diana en Charles uit elkaar, later trouwde de prins met Parker-Bowles.