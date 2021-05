OM eist 120 uur taakstraf tegen journalist Boersma vanwege valsheid in geschrifte

Tegen voormalig Turkije-correspondent voor onder meer Het Financieele Dagblad Ans Boersma is donderdag een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand geëist. Volgens justitie heeft Boersma zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte bij de visumaanvraag van haar Syrische ex-vriend, de terreurverdachte Abdelaziz A., voordat deze naar Nederland reisde. Ook hielp ze hem met andere financiële diensten om zich in Nederland te vestigen, zich bewust zijnde van zijn „discutabele verleden”, aldus het OM.

In de visumaanvraag zat een vervalst paspoort en een nepdiploma, wat Boersma volgens justitie had kunnen weten. Ook zou Boersma A. hebben geholpen om zijn leven in Nederland in te richten. „Hij kon zich met een valse identiteit volledig nestelen in de samenleving. Samen maakten ze een vals CV en hij bood zich als referent”, aldus de officier van justitie bij de behandeling in de rechtbank van Rotterdam.

Daarnaast zou Boersma A. hebben geholpen aan een woning en de aanmelding voor een minor. De journalist zette volgens justitie een auto op haar naam terwijl ze wist dat hij geen rijbewijs had en betaalde diverse boetes die hij in die periode kreeg. Ook zou Boersma A. hebben geholpen met zijn examen Nederlands, belastingzaken en treinabonnement.

„Ze bleek zelfs een soort geldkoerier en regelde als het ware zijn hele leven.” Justitie stelt dat Boersma op de hoogte was dat ze „dit alles deed” voor „een persoon waarvan ze op zijn minst wist dat hij een discutabel verleden had”. Ook had de journalist „moeten weten welk risico aan zijn komst naar Nederland kleefde”. Maar dat heeft ze nagelaten, zegt de officier, omdat „sprake lijkt van een grenzeloze naïviteit”.

Turkije

De zaak tegen Boersma heeft de afgelopen jaren veel stof doen opwaaien. Het Nederlandse Openbaar Ministerie had begin 2019 bij de Turkse autoriteiten een informatieverzoek ingediend over Boersma in het kader van een terrorismeonderzoek naar haar ex-vriend A., waarop de correspondent zonder aankondiging het land werd uitgezet. Volgens Boersma had justitie in plaats van inlichtingen op te vragen in Turkije - waar de persvrijheid onder vuur ligt - eerst contact met haar moeten opnemen over de zaak.

Na haar uitzetting kreeg Boersma een inreisverbod van zes jaar opgelegd, wat haar werk als correspondent onmogelijk maakt. Bovendien verbraken haar opdrachtgevers de banden met haar. Ze heeft het OM aansprakelijk gesteld voor misgelopen inkomsten, reputatieschade en immateriële schade, omdat ze haar journalistieke werkzaamheden heeft verloren door handelen van justitie. De Nederlandse staat heeft inmiddels erkend fouten te hebben gemaakt en een schadevergoeding aangeboden.

Boersma werkte in Turkije als freelance correspondent voor onder meer Het Financieele Dagblad, De Groene Amsterdammer en Trouw. In het verleden had ze een relatie met Abdelaziz A., die ze hielp bij de aanvraag voor een visum in Nederland. A. kwam in in 2014 naar Nederland - waar de relatie met Boersma geen standhoudt - en werd vervolgens in 2017 in het Amsterdamse debatcentrum De Balie herkend als kopstuk van terreurorganisatie Jabhat al-Nusra.

Het OM verdenkt A. van het medeplegen van zeventien moorden met een terroristisch motief. Boersma heeft ontkend op de hoogte te zijn geweest van enig terroristisch verleden van haar ex-partner. De inhoudelijke behandeling van de zaak tegen A. volgt later.

