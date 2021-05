Justitie: 120 uur taakstraf tegen journalist Ans Boersma

„Zo”, zegt voorzitter J.L.M. Boek van de rechtbank in Rotterdam tegen journalist Ans Boersma, „hoe gaat het met u?” Haar wordt verweten dat zij in 2014 onjuiste gegevens heeft ingevuld bij de visumaanvraag voor de Syrische Abdelaziz A., sinds 2015 haar ex-vriend. In Nederland werd A. in 2017 tijdens een bijeenkomst in cultureel centrum de Balie in Amsterdam door andere Syriërs herkend als kopstuk van terreurorganisatie Jabhat al-Nusra, en er loopt ook een rechtszaak tegen hem.

De voorzitter knikt naar Boersma, die rechtop in haar stoel zit. „U heeft er zin in hè.” Dat heeft hij gelezen en gehoord in de interviews die Boersma de afgelopen tijd aan media heeft gegeven, ook aan NRC, waarin ze zich strijdbaar opstelt. „Ja”, zegt ze, „ik heb lang op deze dag gewacht en ben blij dat ik nu in de rechtbank ben, waar dit gesprek thuishoort.”

Twee jaar geleden, toen Boersma als freelance correspondent in Istanbul woonde en werkte voor Het Financieele Dagblad, werd zij plotseling teruggestuurd naar Nederland toen zij op het Immigratiekantoor was voor haar visumaanvraag. Ze mocht niet meer terug naar huis en verbleef die nacht in een cel. In de eerste instantie dacht ze dat de uitzetting te maken had met haar journalistieke werk, maar Nederland wilde haar horen over A., bleek later.

Onjuiste gegevens

Abdelazis A. en Boersma ontmoetten elkaar in 2014 in Istanbul en hadden ongeveer een jaar een relatie. Boersma zou in zijn aanvraag voor een toeristenvisum voor negentig dagen onjuiste gegevens hebben ingevuld. Ze verklaarde onder meer ten onrechte dat hij een inkomen van meer dan tweeduizend euro per maand had en dat hij een geldig diploma van een universiteit had. Ook kwam de naam op het paspoort niet overeen met de naam die hij in het dagelijks leven gebruikte. Toen het toeristenvisum werd afgewezen, kwam A. later op eigen gelegenheid illegaal naar Nederland en startte hij een asielprocedure.

„Was u meteen al van plan om hem langer dan negentig dagen naar Nederland te laten komen”, vraagt de voorzitter.

„Absoluut niet”, zegt Boersma. „We hebben het visum aangevraagd met de intentie om hem naar Nederland op bezoek te laten komen. Ik ging altijd naar hem en het leek ons leuk als hij ook eens hierheen kwam.”

Boersma zegt dat zij zich er niet van bewust was dat het diploma vals was en dat het inkomen niet klopte, omdat zij zich baseerde op informatie die A. haar had verschaft.

En vond Boersma het niet gek dat in zijn paspoort een andere naam stond dan de naam die hij dagelijks gebruikte?

„In mijn paspoort staat Johanna Cornelia. Dat ze Ans gebruiken, heb ik ook nooit vreemd gevonden.”

Wist ze ervan?

De vraag die tijdens de zitting steeds wordt meegewogen, is of Ans wist dat haar ex-vriend een verleden had bij een terroristische organisatie. Boersma hoorde na een paar afspraakjes van A. dat hij zes jaar in de gevangenis had gezeten in Syrië omdat hij steeds tegen het regime van Assad, maar zegt dat Jabhat al-Nusra, de organisatie waar hij bij hoorde, in de tijd dat zij elkaar leerden kennen nog niet officieel werd erkend als terroristische organisatie.

Officier van justitie Jolanda de Boer noemt dat „lariekoek” en vindt dat Boersma had moeten weten dat het niet pluis was met Jabhat al-Nusra omdat die signalen er waren. „Er lijkt sprake te zijn van een letterlijk grenzeloze naïviteit.”

De officier van justitie zegt dat Boersma samen met A. valse informatie heeft verstrekt „met het doel hem geruisloos het land in te laten komen’’ terwijl hij een „een potentieel gevaar was voor de Nederlandse samenleving”.

Boersma zou A. hebben geholpen aan een woning en de aanmelding voor een minor of de hogeschool waar zij zelf werkte. De journalist zette volgens justitie een auto op haar naam zodat hij die kon gebruiken, terwijl ze wist dat hij geen rijbewijs had. Ook betaalde ze diverse boetes die hij in die periode kreeg. Boersma zou A. verder hebben geholpen met zijn examen Nederlands, belastingzaken en treinabonnement.

De officier van justitie eist een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand. Boersma’s advocaat Marq Wijngaarden hoopt dat ze wordt vrijgesproken, omdat ze al genoeg is gestraft: haar reputatie en haar carrière zijn ernstig geschaad.

„Ik zat niet als een detective in deze relatie”, zegt Boersma in reactie op het Openbaar Ministerie. „Noem het naïef maar ik heb vertrouwen gehad in mijn ex.” Ze had toen geen weet van een fundamentalistisch verleden, zegt ze. „Maar na het verstrijken van jaren heb ik een ander beeld gevormd.” Over twee weken is de uitspraak.