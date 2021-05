Niet sekse, maar kwaliteit gaf de doorslag bij de benoeming van bondscoach Mark Parsons

Het was eerder deze maand even schrikken voor Mark Parsons, toen uitlekte dat hij de beoogde nieuwe coach was voor het Nederlandse vrouwenelftal. „Mijn familie wist er nog niet van”, zei hij donderdag bij de perspresentatie. „Ik dacht: o jee, hoe gaan ze reageren?”

Maar zijn familieleden reageerden uitgelaten, ze „zijn dol op Nederland”, aldus de Brit, die vooral ervaring heeft met clubteams in de VS. „Ik ben er zeker van dat ze ons straks in Oranje-tenue gaan toejuichen.”

Voordat hij zelf aan het woord kwam waren er kritische vragen aan Nico-Jan Hoogma, directeur topvoetbal bij de KNVB. Had de bond wel goed genoeg naar een vrouw gezocht? Was het niet vreemd dat Parsons zijn trainersopleiding nog niet had afgerond? Dat hij nog nooit een nationaal team had gecoacht? Dat zijn beoogde assistent, Jessica Torny, béter aan het KNVB-profiel (een ‘Sarina-plus’) voldeed dan hij? Zij had wél alle papieren en internationale ervaring.

Hoogma’s antwoorden overtuigden niet. Parsons zou zijn diploma nog niet hebben gehaald ‘vanwege Covid’. Hij was dan wel nooit bondscoach geweest, maar had wel ‘met topspeelsters gewerkt’ op ‘het allerhoogste podium’. En wat die genderkwestie betreft: „We hebben niet gezocht naar een man of vrouw”, zei hij, „maar naar kwaliteit”. Dat laatste zou je als een belediging aan het adres van Torny kunnen zien. Toen iemand vroeg of zij het stokje te zijner tijd van Parsons gaat overnemen, zei Hoogma: „Zoiets moet bewezen worden. Het zijn gedachten die spelen, maar er zijn geen harde afspraken gemaakt.”

Netwerk

Interessant is dat Hoogma nog nooit van Parsons had gehoord toen iemand uit zijn netwerk hem tipte. De Brit kwam redelijk laat op de radar van de KNVB, nadat Arjan Veurink, de huidige assistent-bondscoach, had laten weten dat hij deze zomer met Sarina Wiegman aan de slag wil bij het nationale Engelse team. De puzzel werd daardoor „nog groter”, maar eind januari lag er een shortlist met twee kandidaten, onder wie Parsons.

De goed gebekte coach van Portland Thorns legde donderdag veel nadruk op intermenselijke relaties. Sportief succes draait om vertrouwen, zei hij, en om samenwerking, ook als het tegenzit. Hij wilde speelsters „ook als mens” begrijpen.

Parsons is van plan in Nederland te gaan wonen, maar gaat pas in november fulltime voor de KNVB aan de slag. Hij had gelukkig veel ervaring met online coaching, verzekerde hij.