NEC houdt zicht op Eredivisie na winst op Roda JC

NEC gaat naar de finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Het team van trainer Rogier Meijer won donderdag van het tegenvallende Roda JC Kerkrade met 3-0 voor 1.500 fans thuis in de Goffert. NEC had eerder in de toegift van het voetbalseizoen Almere City FC al verslagen.

Bart van Rooij opende na 5 minuten de score vanuit een moeilijke hoek. Hij deed dat na een pass van Jordy Bruijn. Bruijn had ook een groot aandeel in de 2-0, in de extra tijd van de eerste helft. Zijn vrije trap kwam via de paal en doelman Jan Hoekstra voor de voeten van Rangelo Janga, die van dichtbij raak schoot.

Na een uur zorgde Jonathan Okita voor de definitieve beslissing. Afgezien van een tweetal pogingen van Erik Falkenburg, onschadelijk gemaakt door Branderhorst, konden de Limburgers weinig terugdoen. (ANP)