‘NAM pompte gasput in Assen leeg zonder kabinetstoestemming’

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft gaswinningsput Vries-10 in het Drentse Assen leeggepompt voordat het kabinet de hiervoor benodigde toestemming had gegeven. Dat melden RTV Noord, RTV Drenthe en Follow the Money donderdag op basis van eigen onderzoek. In een reactie ontkent de NAM de aantijgingen. Volgens het bedrijf heeft de gaswinning plaatsgevonden onder de vlag van een eerder afgegeven winningsplan.

De zaak gaat terug naar 2015, toen de NAM bij een proefboring in de Assense wijk Marsdiep 400 miljoen kubieke meter gas onder de grond vond. Deze ontdekking was reden voor het bedrijf om een winningsplan voor Vries-10 naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat te sturen. In maart 2016 vertelde het ministerie aan de NAM dat zij een vergunning zou krijgen voor de boringen in Assen, mits aan een aantal voorwaarden zou worden voldaan.

In augustus 2016 begon de NAM met het boren naar gas in Vries-10. Pas tweeënhalf jaar later ontving het gasbedrijf formeel toestemming van het ministerie om de boringen uit te voeren, maar toen was de put volgens FTM en de lokale media al vrijwel leeg. De productie stopte de maand erna omdat het gas eerder dan verwacht op was.

Lees ook: Ook voor ambtenaren is het aardbevingsdossier ‘gekmakend’

NAM: ouder winningsplan

De NAM stelt wel degelijk toestemming te hebben gehad voor de boringen. Volgens het gasbedrijf viel de gaswinning in Vries-10 onder een in 2011 uitgegeven winningsplan en mocht het gasbedrijf in totaal 241 miljoen kubieke meter gas opboren uit deze put. „Daar zijn we ruim onder gebleven”, aldus een woordvoerder.

In de jaren dat de boringen werden uitgevoerd, was het verzet tegen de gaswinning in de Assense politiek en gemeenschap groeiende. FTM en de lokale media beschrijven hoe de NAM meermaals verzuimde de gemeenteraad van de Drentse stad op de hoogte te stellen over ontwikkelingen omtrent de boringen bij Vries-10. De onrust leidde ertoe dat burgemeester Marco Out in januari 2017 het handelen van de NAM „kriegelig” noemde en de gemeenteraad een maand later een motie van treurnis aannam tegen het gasbedrijf.