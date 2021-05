Met Mark Parsons kiest de KNVB voor een sympathieke bondscoach zonder internationale ervaring en papieren

Toen in 2019 het gerenoveerde voetbalstadion van de Amerikaanse club Portland Thorns zou worden geopend, nam coach Mark Parsons het vrouwenelftal apart. Hij wees naar de gloednieuwe kuipstoeltjes en zei: „Zoek allemaal een plek en probeer door de ogen van de fans te kijken. Wat zien zij als ze jullie zien spelen?”

Het idee was dat voetballers beter omgaan met druk en verantwoordelijkheid als zij voelen wat fans voelen. En als zij beseffen in wat voor geweldige setting – Providence Park heeft een capaciteit van ruim 25.000 – zij spelen. Zelf voelde Parsons zich als „een kind in een snoepwinkel”, zei hij.

De 34-jarige Brit is bij het Nederlands vrouwenelftal de verrassende opvolger van bondscoach Sarina Wiegman, die na de Olympische Spelen van Tokio aan de slag gaat bij de Engelse nationale ploeg. Verrassend omdat hij veel ervaring heeft voor zijn leeftijd, maar nog nooit een landenteam heeft geleid en niet in het bezit is van het hoogste Europese trainersdiploma. Hij heeft zelfs het Amerikaanse Pro License nog niet op zak, een diploma dat in Europa niet automatisch geldig is.

De keuze voor Parsons is ook verrassend, omdat de zoektocht naar de nieuwe bondscoach negen maanden duurde en de verwachtingen daardoor torenhoog waren geworden. Een bond die zó lang zoekt, was de gedachte, móet wel op een grote naam uitkomen. Of, zoals Jan Dirk van der Zee, directeur amateur- en vrouwenvoetbal van de KNVB, zei: een Sarina-plus. Een coach die meer heeft bereikt dan een Europese titel en een tweede plaats op een WK.

De in Europa tamelijk onbekende Parsons voldoet niet aan dat profiel. Maar hij heeft volgens kenners een grote likeability, voelt speelsters goed aan en heeft veel ervaring met het kneden van jong talent. Dat laatste is belangrijk, omdat er na een vruchtbare periode bij het Nederlands team flink moet worden doorgeselecteerd. De komende jaren haken oudere speelsters af en krijgt nieuw talent een kans.

Die wat onzekere periode kan Parsons goed doorstaan, schat de KNVB in. Beter dan zijn gedoodverfde opvolger Jessica Torny, die als nationale jeugdcoach wél over de benodigde papieren en internationale ervaring beschikt, maar die nog niet klaar zou zijn voor het grote werk. De twee hebben naar verluidt wel een goede klik, iets waar Torny grote waarde aan hecht.

Parsons heeft een contract getekend tot en met de mondiale eindronde van 2023 en gaat zijn nieuwe job de eerste maanden combineren met zijn coaching bij Portland Thorns en zijn trainersopleiding. Hij debuteert als bondscoach in de eerste WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Tsjechië op 17 september.

Onder aan de ladder

Parsons deed het grootste deel van zijn ervaring als coach op buiten zijn geboorteland. Met zijn lef neemt hij mensen voor zich in. Zo waagde hij als begin twintiger in 2010 met vrouw Hannah de oversteek van Engeland naar de VS, een land dat hij als coach van Chelsea’s vrouwenteam (toen nog veel minder ervaren dan de huidige topclub) vaak had bezocht. Hij begon onder aan de ladder, als technisch-directeur van een onbekende jeugdclub in Virginia. Twee jaar later werd hij coach bij DC United van Onder-20 Vrouwen, waarmee hij in 2012 de seizoensfinale haalde.

De laatste jaren bij Portland Thorns kende hij als hoofdtrainer succes, maar ook tegenslag. In 2017 werd de club kampioen van de National Women’s Soccer League, maar in 2019 vlogen de Thorns er in de play-offs meteen uit. Eerder deze maand won zijn ploeg de NWSL Challenge Cup. Parsons werd in 2016 ook verkozen tot coach van het jaar in de VS. „Zonder talent oogst je geen succes”, zei hij na de teleurstellende uitschakeling van twee jaar geleden. „Maar veel talent wint niet zonder leiderschap, karakter en teamspirit. Dus ja, het is cool om veel talent in huis te hebben, maar nóg specialer is dat we elkaar mogen, samen vechten en problemen oplossen.”