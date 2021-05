Kunstbeurs Tefaf uitgesteld tot maart 2022

De kunst- en antiekbeurs Tefaf Maastricht in september is afgelast „na zorgvuldige afweging van de mondiale omstandigheden”. Dat heeft het beursbestuur aan de deelnemende kunsthandelaren laten weten.

De organisatie schrijft in de mail dat de afgelasting is ingegeven door „onduidelijkheid over wet- en regelgeving, logistieke uitdagingen en zorgen over de bereidheid van klanten om naar Maastricht te reizen”.

De 34ste editie van de beurs, die voor maart dit jaar op de kalender stond, werd eerst uitgesteld naar juni en later naar september. De volgende editie staat nu voor maart 2022 op de agenda.

Twee Nederlandse deelnemers, Niels de Boer en Bob Haboldt, beiden handelaren in oude meesters, spreken van „een goede en veilige beslissing”. De Boer: „Onder de deelnemers leefde angst voor een halve beurs, zonder Amerikaanse bezoekers. Ik zie uit naar een ouderwets goede beurs volgend jaar maart.”

Opwarmertje

Haboldt was niet zo bang voor een minder prestigieuze beurs in september met een vooral Noord-Europees publiek. „Dat had een opwarmertje, een soft start, van het nieuwe seizoen kunnen zijn. Zakelijk gezien zou het ook wel weer fijn zijn om een doel voor ogen te hebben en in het ritme te komen.” Toch een wijze beslissing om de beurs niet door te laten gaan. „Pas in september weten we of er sprake zal zijn van een vierde golf en een eventuele nieuwe mutatie van het virus.”

Bij de laatste editie van Tefaf Maastricht, in maart 2020, moest de beurs voortijdig dicht door de corona-uitbraak. Tientallen deelnemers en een onbekend aantal bezoekers raakten toen in het MECC-gebouw besmet met het coronavirus.

Het Tefaf-bestuur kondigt voor 9 tot 13 september een online beurs aan.

Art Basel, de belangrijkste beurs voor moderne en hedendaagse kunst in de wereld, gaat vooralsnog wel door. Deze Zwitserse beurs staat gepland voor 23 tot en met 26 september.