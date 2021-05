‘Jazz zit misschien gewoon in mijn genen’

„Although he may not be the man some/ girls think of as handsome/ to my heart he carries the key”, verzucht de jazz-zangeres. In de song ‘Someone to Watch Over Me’ kruisen haar wegen die van de klassieke klavecinist. Haar vader. Haar debuutalbum Chapter One is Marieke Koopmans eerbetoon aan een tweevoudige muzikale erfenis. De liefde voor Bach en zijn tijdgenoten ontleent ze aan haar ouders: de barokmusici Ton Koopman en Tini Mathot. De hartstocht voor de jazz gaat een generatie verder terug, naar haar opa van wie ze als kind dacht dat hij niet van muziek hield.

Zo’n kwart eeuw na diens dood vertelde haar vader in een interview langs zijn neus weg dat zijn vader Fré Koopman (1909-1992), die een kruidenierszaak in Zwolle had, ook als jazzdrummer optrad. „Dat was nieuw”, zegt ze. „Plotseling vielen bepaalde zaken op hun plek. Zoals de vraag waarom mijn kennismaking met jazz als puber voelde als thuiskomen. Misschien zijn het gewoon mijn genen.”

Marieke’s grootvader Fré Koopman was kruidenier en jazzdrummer. Foto familie Koopman

Marieke (37) en Ton Koopman (76) zitten in het ouderlijk huis aan de keukentafel. Zij is de jongste van drie dochters en bij haar manifesteerde de aantrekkingskracht van de muziek zich het sterkst. Ze zong zich door haar kinderjaren heen, en na de havo zette Marieke haar zinnen op de vooropleiding van het conservatorium. „Maar ik kon mezelf niet uitdrukken in barok. Mijn zangstem liet het op een gegeven moment zelfs afweten. Het was onduidelijk hoe nu verder. Ik besloot mezelf meer tijd te geven door mijn vwo-diploma te halen. Vervolgens ging ik pedagogiek studeren, en begon met in bigbands zingen. De jazz raakte me met onverklaarbare diepte. Ik besefte: dit is mijn pad.”

Kippenvel

Vooral songs uit de jaren dertig spreken haar aan, muziek uit de tijd van de Grote Depressie, van Gershwin en Porter. „Componisten die tot de kern kwamen. In die periode begon mijn opa in de jazz. Het repertoire is een prachtig mengsel van verhalen en emoties, ritme en melodie, en akkoorden waarvan je kippenvel krijgt. Het doet denken aan barok, aan het openingskoor van Bachs Matthäus-Passion, waarin ook zo’n heldere hartslag klinkt.”

„Dat ritmische vind ik heel belangrijk”, breekt Ton Koopman in. „Misschien heeft mijn vader me dat meegegeven. Muziek beweegt ergens naartoe, als zij stilstaat is het een verloren zaak.”

Marieke: „In jouw benadering van barok hoor ik ook hartslag en adem, de muziek wordt een levend organisme. Het gaat niet alleen om de noten op het papier, maar om wat die van binnen doen. Dat bindt ons. Daarnaar zijn we beiden op zoek.”

Ton: „Ook in de barok gaat het om emotie. In ons brandt iets, wat we willen doorgeven. En dat improviseren heb je ook niet van een vreemde.”

Zijn kinderen zorgden dat Ton Koopman muzikaal niet alleen met zijn hoofd in de zeventiende en achttiende eeuw zat, maar op de hoogte bleef van de popmuziek. „Ik zeg altijd: barok en rock liggen niet zo ver uit elkaar”, grijnst hij.

Dat gebeurde meestal gedurende lange autoritten naar vakantiebestemmingen, vertelt Marieke. „Dan was de stelregel dat de ouders voorin en de drie dochters achterin om en om een cd mochten draaien. Bach, Buxtehude en Händel wisselden stuivertje met Whitney Houston, Madonna en George Michael. Mamma en jij moeten vaak hebben gedacht: mijn hemel, wat is dit?”

Ton: „En jouw zussen hadden dat gevoel bij klassiek. Het helderst staat me de muziek bij van de film Sister Act met Whoopi Goldberg. Aanstekelijke gospel en soul. Dat draaiden jullie jarenlang grijs in de auto. Ik ben de film later nog gaan kijken.”

Wat de noten van binnen doen, dat is wat ons bindt Marieke Koopman , Jazz-zangeres

Marieke: „De liefde voor dat album werd van zus naar zus doorgegeven. Daarop stonden ook soulversies van jazzstandards. Door bioscoophits als When Harry met Sally en Sleepless in Seattle ontdekte ik jazz-zanger Harry Connick jr. In zijn muziek herkende ik mezelf. Tegen die tijd hadden we allemaal inmiddels onze eigen koptelefoon op de achterbank en zaten we door elkaar heen mee te brullen.”

Ton: „Dat brullen gebeurde al jong. Toen jullie drie woorden Engels kenden, zongen jullie al „I can get no satisfaction”. Van wie is dat ook alweer? The Beatles?”

Marieke: „The Rolling Stones.”

Ton: „Heb ik je trouwens weleens verteld over mijn optreden met het Louis van Dijk Trio?”

„Nee”, zegt Marieke verbaasd.

„Ergens begin jaren zeventig verbroederden klassiek, jazz en pop in een protest tegen de oorlog in Vietnam. We speelden met Ekseption en Trio Louis van Dijk een jamsessie in Carré. Ik herinner me ook nog een televisieopname in Zweden een jaar of vijftien later met een bluesband en wat folkmuzikanten. We hadden wat angst voor elkaar, maar na een goede maaltijd op zaterdagavond en net iets te veel drank, stond het er de volgende ochtend in anderhalf uur op. Het was ook hier op televisie. Mijn vader zag het. ‘O, je maakt dus ook nog leuke muziek’, zei hij. Hij had niks met barok. In de klassieke muziek hield hij van Beethoven en Wagner. Dat was voor mij avant-garde. Hij moest eens weten dat ik nu af en toe Beethoven dirigeer.”

Het album ‘Chapter One’ van Marieke Koopman is uit bij Challenge Records. Inl: van Marieke Koopman is uit bij Challenge Records. Inl: mariekekoopman.nl