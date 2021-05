Huis van Afgevaardigden stemt voor onderzoekscommissie naar Capitoolbestorming

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft woensdagavond gestemd voor de vorming van een onafhankelijke commissie om onderzoek te doen naar de bestorming van het Capitool op 6 januari door aanhangers van oud-president Donald Trump. Maar het is onzeker of ook de Senaat akkoord gaat met het voorstel, waar de oud-president zich tegen verzet. Dat meldt AP.

Volgens Democraten is een onafhankelijke enquête nodig om uit te zoeken wat er is gebeurd op die dag, toen een gewelddadige meute van Trumpfans de tempel van de Amerikaanse democratie binnendrong om de bekrachtiging van de verkiezingszege van president Joe Biden te verhinderen. Vijf mensen kwamen daarbij om.

Volgens het wetsvoorstel moet een commissie worden gevormd die is gemodelleerd aan de enquête naar de terreuraanslagen van 11 september 2001: een onafhankelijke groep van tien leden met bevoegdheid om getuigen te dagvaarden. De commissie zou voor het einde van dit jaar een rapport moeten uitbrengen met aanbevelingen voor betere beveiliging van het Capitool en het voorkomen van herhaling van de opstand.

Het voorstel werd aangenomen met 252 stemmen voor en 175 stemmen tegen. 35 Republikeinen stemden mee met de Democraten voor het voorstel, tegen de wensen van de Republikeinse leider in het Huis, Kevin McCarthy, en Trump. De oud-president verwierp het plan in een verklaring als een „Democratische val.”

Goedkeuring Senaat onzeker

Ook de leider van de Republikeinen in de Senaat, Mitch McConnell, heeft zich uitgesproken tegen het plan. Evenals McCarthy verwierp hij het als partijdig - hoewel leden van de commissie volgens het voorstel gelijk worden verdeeld tussen beide partijen. Voor akkoord van de Senaat zijn zestig van de honderd stemmen nodig, wat inhoudt dat tien Republikeinen zouden moeten meestemmen met alle vijftig Democraten. Hoewel enkele Republikeinse senatoren, onder wie oud-presidentskandidaat Mitt Romney, het voorstel steunen, is het onzeker of die drempel wordt gehaald.

De bestorming van het Capitool is een pijnlijk onderwerp voor de Republikeinen. Velen van hen bagatelliseren de zwaarste aanval op het gebouw in meer dan 200 jaar, en steunen impliciet of expliciet de leugen van Trump dat de verkiezingszege van hem zou zijn gestolen. Daarvoor is geen bewijs. Republikeinen die afstand nemen van die leugen, riskeren de toorn van Trump en zijn aanhangers.

„Dit gaat over feiten, niet over partijpolitieke overwegingen”, zei de Republikeinse Afgevaardigde John Katko, de hoogste Republikein bij de Commissie voor Binnenlandse Veiligheid van het Huis, die over het voorstel onderhandelde met Democraten. „Het Amerikaanse volk en de politie van het Capitool hebben recht op antwoorden, en zo snel mogelijk op actie om te verzekeren dat iets als dit nooit opnieuw gebeurt.”