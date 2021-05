De man die het bloed onder Poetins nagels vandaan haalt

Niet de treurwilg, plataan of cipres is de meest poëtische Russische boom, maar de dwergden. Het altijd groene naaldboompje van zo’n twee à drie meter hoog is ‘moedig en koppig, zoals alle bomen in het Hoge Noorden.’ Hij overleeft in de moeilijkste omstandigheden: in de winter drukt hij zichzelf tegen de aarde, spreidt zijn takken uit, en verdwijnt onder de sneeuw. Maar hij is niet dood. Hij wacht op de lente. ‘En dan, midden in de eindeloze witte sneeuw, midden in de volledige hopeloosheid, komt de dwergden plotseling omhoog.’ Dat schrijft de dissidente Russische schrijver Varlam Sjalamov in 1953 in zijn beroemde en beruchte Berichten uit Kolyma, over het leven in een strafkamp in Oost-Siberië. De koppige hoop van de dwergden is het centrale thema van het boek De boom van de hoop. Navalny in de traditie van onrecht in Rusland dat begin deze maand verscheen.

Het boek is een mozaïek van oude en nieuwe teksten van Russische en Nederlandse schrijvers en academici, van klassiekers als Sjalamov, Solzjenitsyn, gedichten van Mandelstam, en Charms, maar ook duiding van de huidige situatie door analisten als Hella Rottenberg en Hubert Smeets. Sommigen schreven hun bijdragen speciaal voor deze uitgave, maar het gros van de hoofdstukken is elders eerder gepubliceerd. De opbrengsten worden geschonken aan ‘een Russische organisatie ter bevordering van vrijheid van meningsuiting en hulp aan politieke gevangenen.’

Een recensie van een boek waaraan iedereen belangeloos heeft meegewerkt voor het goede doel voelt bij voorbaat vreemd. Hoeveel ‘ballen’ geef je een roep om gerechtigheid? Een potsierlijke vraag. Maar helemaal geen bespreking zou ook gek zijn, want het is een rijk boek geworden met een urgentie die je niet vaak ziet. Die urgentie is wellicht de reden dat er wat redactionele slordigheden in zijn geslopen. Het is niet altijd duidelijk waar een tekst vandaan komt, en hier en daar zijn foutjes blijven staan, zoals dat het propagandakanaal RT wordt aangeduid als Russian Today in plaats van Russia Today.

Succesvolle klager

Aleksej Navalny zal voor veel krantenlezers inmiddels geen onbekende meer zijn: de oppositiepoliticus die aan geen verkiezing mee mag doen maar wel het bloed onder Poetins nagels vandaan haalt, wonder boven wonder een vergiftiging met novitsjok overleefde, door de daaropvolgende coma niet aan zijn meldplicht voldeed en voor die ‘misdaad’ nu een straf van meer dan twee jaar uitzit.

Toch valt in De boom van de hoop nog veel over Navalny en zijn denkbeelden en eerdere activiteiten te leren. Zo blijkt uit de bijdrage van de voormalige Europese rechter Egbert Myjer dat Navalny met stip de meest succesvolle klager bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens is. Gezien het gebrek aan consequenties voor Rusland vraag je je meteen af of dat Hof dan nog wel zin heeft, maar volgens Myjer is dat zeker zo: hij heeft uit eerste hand mogen ervaren hoe belangrijk internationale aandacht voor politieke gevangenen is. Zo’n conclusie is exemplarisch voor het soort hoop tegen de klippen op waar dit boekje het van moet hebben. Die vergeefsheid, samen met de literaire kwaliteit van veel van de bijdragen, getuigt bij vlagen van een pijnlijke schoonheid.

De grote verdienste van het boek is dat het, ondanks alle beschrijvingen van het onrecht en de erbarmelijke omstandigheden in de strafkampen, nergens sentimenteel wordt. Navalny’s heroïek wordt ruim erkend, maar hij wordt niet heilig verklaard. In de woorden van de Amerikaans-Russische wetenschapper Mikhail Kazachkov, die zelf in de Sovjet-Unie vijftien jaar vastzat in een strafkamp: ‘Navalny heeft onze tranen van sympathie niet nodig. Hij verdient ons vertrouwen, want hij verricht een daad waar anderen niet toe in staat zijn.’

Hoop onder de sneeuw

Vertrouwen in de moed van Navalny is niet zo moeilijk, vertrouwen in een goede afloop des te meer. Het is vaak diep graven om de boom van de hoop onder de sneeuw nog waar te nemen. Als het gaat om mensenrechtenschendingen in Rusland, en de inadequate reactie van Europese landen, doemt er vooral een beeld op van verontrustende continuïteit met het verleden. Daarin stemt het boek dus weinig hoopvol. De onmacht van de internationale gemeenschap, de herhaling van de geschiedenis; het wekt met name woede op.

De oude teksten uit de Sovjet-Unie passen namelijk iets te goed bij de huidige situatie. Zoals Arnon Grunberg opmerkt: ‘Het vergelijken van de ene kwaadaardigheid met de andere maakt van iedereen uiteindelijk boekhouders van het kwaad, maar zonder een enkele vergelijking gaat het ook niet.’ En dat is de treurige waarheid. Juist het gevoel van eeuwige herhaling maakt hoop op een betere toekomst moeilijk. De schrijver Maxim Osipov spreekt in zijn bijdrage niet voor niets van een tijd van diepe neerslachtigheid en wanhoop. Dus: wat te doen? Waar de meeste schrijvers het over eens zijn is dat we Navalny en zijn lotgenoten in de eerste plaats niet mogen vergeten. Anatoli Martsjenko, een van de bekendste dissidenten van de Sovjet-Unie, schreef in 1966: ‘Ik ben ervan overtuigd, dat publiciteit het enige strijdmiddel is tegen het kwaad en de wetteloosheid van vandaag.’

Dat is nu niet anders, en wat dat betreft is het voorbeeld van Amnesty International bemoedigend. Meerdere auteurs klagen dat Amnesty Navalny zijn status als gewetensgevangene heeft afgenomen. Dat onrecht is inmiddels onder grote publieke druk rechtgezet. Een sprankje hoop.

Het indrukwekkendst zijn uiteindelijk de getuigenissen van de gevangenen, zoals Sjalamov en Kazachkov, maar ook van Navalny zelf, die het boek besluit. Zijn berichten uit de gevangenis zijn een stuk minder literair dan die van zijn voorgangers – hij is dan ook geen schrijver maar YouTuber – maar ze zijn wel een stuk grappiger. Al maakt dat ze niet minder schrijnend.

Hij richt zich in het laatste hoofdstuk direct tot zijn lezers, die hem niet zijn vergeten en blijven volgen. ‘Dank jullie zeer. Er zijn veel mensen als ik die niets anders hebben dan een mok water, hoop en vertrouwen in hun overtuigingen. In Rusland en in de rest van de wereld. In gevangenissen en in vrijheid. Voor hen is jullie steun en solidariteit enorm belangrijk. Het lijkt misschien weinig voor te stellen. Maar er is geen beter wapen tegen onrecht en wetteloosheid. Het is het enige waarop wij leven en overleven.’



Yolanda Bloemen (red.): De boom van de hoop. Navalny in de traditie van onrecht in Rusland. Van Oorschot De boom van de hoop. Navalny in de traditie van onrecht in Rusland. Van Oorschot 176 blz. €15,- ●●●●●

