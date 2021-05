Hitpodcast In God We Lust verlustigt zich aan dubbele moraal

Podcast In God We Lust Door: Wondery (Amazon). Presentatie: Brooke Siffrinn en Aricia Skidmore-Williams. Zes afleveringen. ●●●●●

Hij leidt een christelijke universiteit waar seks buiten het huwelijk verboden is. Hij kijkt ook graag toe hoe zijn vrouw naar bed gaat met een jonge man die zijn zoon had kunnen zijn.

Wie een broeierige podcast over seks, macht en hypocrisie wil maken, kan zich geen fijner verhaal wensen dan dat van Jerry Falwell Jr., directeur van de Amerikaanse Liberty University, en zijn vrouw Becki, die vanaf 2019 verstrikt raken in (seks)schandalen. Het leek een kwestie van tijd tot zo’n podcast zou verschijnen en podcasthuis Wondery van Amazon heeft met het zesdelige In God We Lust de primeur.

De Falwells zijn, of beter gezegd waren, een van de prominentste families in evangelisch Amerika, de grootste religieuze groep van het land. Evangelicalen hebben (meestal) orthodoxe en (soms) radicale opvattingen: zo noemde Liberty-oprichter Jerry Falwell Sr. de aanslagen van 11 september op CNN een straf van God.

Nadat Jerry Jr. het stokje na zijn vaders dood in 2007 overneemt, maakt hij van Liberty een van de grootste private universiteiten van Amerika. Studenten scanderen zijn naam als hij ze toespreekt tijdens samenkomsten op de campus, ‘s lands grootste safe space voor jonge christenen. Maar Jerry en Becki zijn aan Liberty ook omstreden. Ze schenden hun eigen mores door te drinken en uitdagend gekleed op feestjes te verschijnen.

Geheime verhouding

Wat niemand dan nog weet, is dat ze er tevens een geheime verhouding op nahouden met de jonge hotelmedewerker Giancarlo Granda. Zelfs hun zoons denken al die tijd dat de jongen, die steeds vaker met het gezin meereist, een protegé is. Zodra de affaire uitlekt, laten de Falwells (die toegeven dat Becki vreemdging, maar ontkennen dat Jerry toekeek) Granda als een baksteen vallen. Volgens Granda is hij vanaf zijn twintigste jarenlang door de Falwells gemanipuleerd.

De podcast is zo opgezet dat de luisteraar toehoort hoe presentator Brooke Siffrinn het verhaal vertelt aan sidekick Aricia Skidmore-Williams. Hun chemie – de twee maken samen podcast Even The Rich, waarvan In God We Lust een spin-off is – is aanstekelijk, maar de vele (dubbelzinnige) grapjes tussendoor komen ingestudeerd over. Ook storend: tot een vijfde van elke aflevering is reclame.

In God We Lust schoot de afgelopen weken omhoog in de hitlijsten. Sex sells? Het heimelijke genot van veel luisteraars zal toch vooral de dubbele moraal zijn van deze evangelische iconen die vroomheid veinzen maar ondertussen in zonde leven. Of, positiever verwoord: altijd geruststellend als morele iconen mens blijken. Ook in Nederland zijn er de voorbeelden, iets minder glamoureus, van orthodox-christelijke dorpspredikanten die een scheve schaats bleken te rijden – wat de aloude vraag opwerpt of een strenge leer niet averechts werkt.

Politiek, religie en moraal

Om deze en andere redenen overstijgt het verhaal van Falwell het particuliere. Een van die andere redenen is Donald Trump. Falwell Jr. was een van de belangrijkste evangelicale cheerleaders van de oud-president – die in het Granda-schandaal een opmerkelijke rol speelt – en had daarin de steun van de meeste van zijn geloofsgenoten. De vraag is vaak gesteld: hoe konden zoveel christenen een liederlijk levende, twee keer gescheiden president steunen? Maar er was een precedent: Falwell Sr. steunde in de jaren tachtig al Ronald Reagan, die eerdere gescheiden celebrity-president.

De dissonante verhoudingen tussen politiek, religie en (seksuele) moraal in Amerika zijn boeiend en had In God We Lust nog meer mogen ontrafelen. Maar de meeste tijd focussen de makers enigszins verlekkerd op hoe het morele voetstuk onder de ultieme exponent van die cultuur langzaam verkruimelt, tot hij uiteindelijk ten val komt – waarbij de precieze reden dat Falwell opstapt wel weer veel zegt over christelijk Amerika.