Het Eurovisie Bondfestival

Dus dinsdag keek ik met de zus en de neven (15 en 12) naar de eerste halve finale van het Songfestival. Terwijl we onze scoreformulieren volkliederden (pas tegen het einde van de avond ontdekten we dat daar anno 2021 apps voor zijn) hield de zus, nooit vies van een beetje betrokkenheid, de ene na de andere tirade over waarom het festival eigenlijk verwerpelijk is. Na wat gekat over de muziek en pinkwashing kwam haar hoofdargument: dat Eurovisie voorbij gaat aan haar bestaansreden.

„Het Songfestival”, begon ze haar college, „is na de Tweede Wereldoorlog opgericht vanuit een poging om de Europese landen weer wat dichter bij elkaar te brengen. Maar het stimuleert juist concurrentie door er een wedstrijd van te maken.”

De oudste neef vroeg of ze iets minder luid haar mening wilde geven, de jongste of ze niet op een andere plek wilde gaan oreren, in de badkamer of achtertuin of zo.

„De onderlinge loyaliteit heeft afgelopen jaar al zo’n knauw gehad met die ruzies over de herstelfondsen”, ging de zus door. „Het helpt echt niet om straks te zien wie aan wie punten geeft.”

„Je krijgt die score voor je nummer, hè”, zei de oudste, „niet voor je begroting of buitenlandbeleid.”

„Doe niet zo naïef”, zei de zus, en haalde diep adem voor wat ongetwijfeld weer een monoloog werd over iets deprimerends, maar de jongste onderbrak haar.

‘Het festival zou inderdaad meer om samenwerking moeten gaan. Wat nou als je elk jaar per loting landen aan elkaar linkt. Dat bijvoorbeeld Polen een nummer moet maken met Ierland, of Kroatië met Servië, of Nederland met Italië.”

„Dat laatste lijkt me rampzalig met onze huidige opstelling in de EU”, mopperde de zus.

„Ik vind het een geweldig idee”, zei ik. „Stel je voor dat dan opeens Dotan moet samenwerken met Zwangere Guy uit België!”

„Paul McCartney met Daft Punk”, lachte de oudste.

„Lee Towers met Depeche Mode”, dagdroomde ik, „Jan Smit met Cradle of Filth. The Cardigans met Las Ketchup.”

„Ik probeer hier iets aan te kaarten”, hyperventileerde de zus.

„Met zo’n verplichte samenwerking leer je om niet alleen je eigen club aan te moedigen”, zei ik tegen de neven.

„Goed voor je talen”, zei de jongste.

„En je kennis van andere culturen”, straalde de oudste.

„Luistert er nog iemand”, riep de zus.

„En zo halveer je ook nog eens die moeilijk lange puntentelling”, juichte de jongste. Terwijl de zus nog wat nasputterde over neoliberalisme en de verwoestende effecten van competitiedenken en marktwerking binnen inter-Europese betrekkingen mijmerden de neven en ik verder over een festival waarin samenwerking de hoofdrol kreeg.

Onverwachte combinaties voor meer wederzijds begrip.

We zouden het het Eurovisie Bondfestival noemen.

En dan zou alles weer goedkomen.

