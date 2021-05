Grote brand in woningen en moskee Haagse Schilderswijk, inwoners geëvacueerd

In de Haagse Schilderwijk probeert de brandweer momenteel vat te krijgen op een uitslaande brand. In de nacht van woensdag op donderdag kregen de hulpdiensten rond 03.00 uur melding van een brand in de Wouwermanstraat. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, meldt de brandweer. Volgens lokale media hebben de vlammen inmiddels via het woningenblok de aangelegen Alfath Moskee bereikt. Ook burgemeester Jan van Zanen is ter plaatse. Het tramverkeer wordt omgeleid. De brandweer adviseert omwonenden hun ramen en deuren dicht te houden.

Toen de brandweer met groot materieel arriveerde, waren de vlammen overgeslagen naar meerdere woningen en werden drie portieken ontruimd. Daarna zijn nog eens tientallen woningen ontruimd. De brandweer beschouwt het als een „zeer grote brand”. Wegens de hitte en rookontwikkelingen zijn ook tientallen woningen ontruimd aan een andere straat die parallel ligt aan de Wouwermanstraat. De geëvacueerde bewoners zijn tijdelijk opgevangen in een stadsbus, aldus de brandweer tegen Omroep West.

De brand is nog niet onder controle; de komende uren verwacht de brandweer nog te moeten blussen. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. De brandweer probeert de vlammen onder controle te krijgen met een hoogwerker en verschillende drones, zodat van bovenaf kan worden geïnventariseerd waar de brandhaarden precies zijn. Waarschijnlijk hebben de vlammen zich via de dakconstructies van de woningen snel kunnen verspreiden.