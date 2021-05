Greenpeace dreigt met rechtszaak om snellere afname stikstofuitstoot

Als het kabinet niet meer doet om de stikstofuitstoot terug te dringen, stapt Greenpeace naar de rechter. Dat meldt de milieuorganisatie donderdag in een verklaring. Greenpeace noemt het handelen van de Nederlandse regering „ernstig nalatig” bij het beschermen van kwetsbare natuur tegen te hoge stikstofuitstoot. De vorig jaar aangenomen stikstofwet zou „ernstig tekortschieten” en een aanscherping noodzakelijk zijn.

In een sommatiebrief aan demissionair premier Mark Rutte (VVD) en demissionair minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ChristenUnie) eist Greenpeace dat de voorgenomen halvering van de stikstofuitstoot al in 2025 een feit is. In 2030 zou de depositie met 70 procent moeten zijn afgenomen, in 2035 met 90 procent. Ook moet in 2025 74 procent van de kwetsbare natuur in Nederland voldoende zijn beschermd. De staat krijgt van de organisatie twee maanden de tijd om te reageren op de eis. Mocht de regering geen nieuwe maatregelen nemen, dan spant Greenpeace een rechtszaak aan.

In de stikstofwet, die in maart door de Eerste Kamer werd goedgekeurd, staat dat de stikstofuitstoot in Nederland voor 2035 gehalveerd moet zijn. Ecoloog Roland Bobbink van onderzoekscentrum B-WARE deed namens Greenpeace onderzoek naar de gevolgen van de stikstofuitstoot op kwetsbare natuur. In de verklaring concludeert hij dat met het maatregelenpakket de stikstofuitstoot tot 2030 niet genoeg afneemt om schade aan kwetsbare natuur te stoppen. Met name zandverstuivingen, zwak gebufferde vennen, actieve en herstellende hoogvenen en veenmosrietlanden ondervinden nadeel van de stikstofuitstoot. Dit soort gebieden zijn onder meer te vinden op de Veluwe en de Sallandse Heuvelrug. Ook is volgens het onderzoek de biodiversiteit in gebieden waar de natuur kwetsbaar is, zoals heischrale graslanden en oude eikenbossen, voorgoed verloren gegaan.