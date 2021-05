Gevangeniswezen: Aleksej Navalny is ‘min of meer hersteld’

De gezondheid van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny is „min of meer hersteld”. Dat schrijft staatspersbureau TASS donderdag op basis van een verklaring van de Russische Federale Penitentiaire Dienst. Momenteel zou Navalny 82 kilogram wegen, normaal eten en contact mogen hebben met zijn familie. Zijn team heeft de informatie over zijn gezondheid donderdag bevestigd, schrijven internationale persbureaus. Volgens een van zijn meest naaste medewerkers, Ivan Zjdanov, is zijn toestand „over het algemeen bevredigend”.

De afgelopen maanden ging de gezondheid van de Kremlincriticus achteruit. Hij leed aan acute been- en rugpijn en eiste van de gevangenistop dat hij zijn eigen behandelend artsen mocht kiezen. Die herhaalde verzoeken werden echter afgewezen, waarop Navalny eind maart een hongerstaking afkondigde. Hij viel kilo’s af en verscheen in april uitgemergeld op beeld tijdens een rechtszitting in een andere zaak. Navalny was er op enig moment dusdanig slecht aan toe dat zijn naasten vreesden dat hij binnen enkele dagen zou overlijden. Mede door de ernst van zijn medische situatie besloot hij kort daarna zelf de hongerstaking te beëindigen.

Navalny zit een straf van tweeënhalf jaar uit in een berucht strafkamp nabij Moskou wegens het schenden van een voorwaardelijke straf. Onderdeel van die voorwaarden was een tweewekelijkse meldplicht. Daaraan kon Navalny echter niet voldoen omdat hij in een Duits ziekenhuis werd behandeld na een aanval vorig jaar met het zenuwgif Novitsjok. Die actie is zeer waarschijnlijk uitgevoerd door leden van de Russische geheime dienst FSB.

Lees ook: Terwijl Navalny doodziek is, gaan Russen massaal de straat op